涉教唆毆打女牙醫 竹聯夏安聲押 地球村老闆200萬交保

竹聯幫靜安會要角夏安（中）涉教唆小弟毆打沈姓女牙醫，遭檢方聲押。記者蕭雅娟／攝影 21歲男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹聯幫靜安會要角夏尉瀧處理千萬債務引起，昨天搜索拘提6人到案，台北地檢署複訊後認為夏尉瀧與小弟周文瀚涉嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押；陳中義200萬元交保。

同案遭約談的律師閻道至10萬元交保、靜安會成員徐若修8萬元交保、連國翔5萬元交保。檢察官凌晨2點多諭令陳中義交保後，截至清晨尚未籌出保金。

據了解，綽號「夏安」的夏尉瀧供稱，他確實有受陳中義委託處理債務，但從未恐嚇女牙醫，都是理性跟對方協商如何返還抵押權狀，他不認識周子鈞，也沒教唆周子鈞打人，不知道女牙醫為何被打。

沈姓女醫師控訴，她借款1千5百萬元給陳中義，沒想到陳中義事後不還錢，她提告勝訴後對方還厚臉皮，多次找黑道出面「債務協商」，聲稱要先拿回抵押權狀才還款，這行為根本是想直接坑她的錢。

據調查，陳中義分別向沈姓女醫師及另名劉姓男子借款1500萬元，陳男拿出房屋權狀作擔保，並交付給沈女抵押，陳男借得款項後，今年4月為了抵押權狀返還的事，委託夏尉瀧前往「處理」，劉男也因相關事情遭人恐嚇。

檢警調查，夏尉瀧、閻道至與周文瀚曾赴沈姓女牙醫診所談判，過程中有嗆堂口名號，令對方心生畏懼，最後因談判沒結果，涉教唆周子鈞假借洗牙修理沈女。