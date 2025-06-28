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涉教唆小弟暴打女牙醫 竹聯幫靜安會大哥夏安遭聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫靜安會大哥夏安（白衣者）疑教唆小弟毆打沈姓女牙醫，遭檢方聲押。記者蕭雅娟／攝影
竹聯幫靜安會大哥夏安（白衣者）疑教唆小弟毆打沈姓女牙醫，遭檢方聲押。記者蕭雅娟／攝影

男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧、律師閻道至涉及教唆，台北地檢署27日指揮警方霹靂小組攻堅拘提6人到案，檢察官林易萱訊後認有串滅證之虞，依組織等罪聲押禁見夏尉瀧。

檢警約談對象除夏尉瀧（綽號夏安）、閻道至外，還有地球村負責人陳中義、靜安會3名成員周文瀚、連國翔、徐若修。

閻道至曾是普悠瑪翻覆案司機尤振仲辯護律師，他過去收受竹聯幫明仁會桃園分會蔣姓組長20萬元，替落網的毒犯辯護並洩漏偵查內容，還協助蔣男丟棄手機及逃亡，被檢方依洩密、藏匿人犯等罪起訴，懲戒法院也對閻道至停止執行職務1年。

據沈姓女醫師控訴，她借款1千5百萬給陳中義，沒想到陳中義事後不還錢，她提告勝訴後對方還厚臉皮，多次找黑道出面「債務協商」，聲稱要先拿回抵押權狀才還款，根本是想直接坑她的錢。

檢警調查，陳中義委託夏安處理此事，夏安與閻道等人曾赴沈女牙醫診所談判，過程中有嗆堂口名號，因談判沒結果，教唆周子鈞假借看牙修理沈女。

沈女被打當天，因診所冷氣要維修，早上沒有約診，但周子鈞闖入後堅持看診，且看到診療椅前有攝影機，頻頻表示要換其他位置，所幸沈女堅持不換位，才錄下暴力事件經過，周子鈞之前已被聲押禁見獲准。

醫師 竹聯幫 牙醫

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