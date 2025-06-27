高雄小貨車疑毒駕連撞多車還肇逃 逆撞大車害死駕駛
高雄市岡山區大仁北路今天下午3時許發生小貨車疑似毒駕，沿路擦撞多輛車後，還持續前進肇逃，甚至最後逆向撞上一輛聯結車，造成聯結車駕駛送醫傷重不治，警方到場逮捕肇事的小貨車司機，雖排除酒駕，但將進一步釐清是否毒駕。
據了解，李姓男子駕駛黑色小貨車在今天下午3時許於大仁北路上沿途擦撞多輛路旁及行駛中車輛，警方獲報後立刻展開追捕，但李男沒有停下，反而加速逃離，還一路往南穿越岡山國中旁、後紅，一路往阿公店溪河堤路逃逸。
李男隨後從大仁南路左轉阿公店路一段，下午4時許直接在阿公店路一段上跨越雙黃線，逆向迎面撞上聯結車，造成聯結車鄭姓駕駛（63歲）當場卡在變形車體內，經送醫後仍不治。
岡山警分局表示，李男一共撞了1輛自小客車、3輛機車及1輛聯結車，事故造成聯結車鄭姓駕駛經岡山高醫救治傷重不治。
李男經酒測排除酒駕，但因他駕車行徑已涉嫌公共危險罪，不排除有涉及毒駕之可能，警方已報請橋頭地檢署檢察官對李嫌進行抽血、採尿鑑驗，全案警詢後將他移送，釐清肇事原因。
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