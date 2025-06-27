高雄小貨車疑毒駕連撞多車還肇逃 逆撞大車害死駕駛

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區大仁北路今天下午3時許發生小貨車疑似毒駕，沿路擦撞多輛車後，還持續前進肇逃，甚至最後逆向撞上一輛聯結車，造成聯結車駕駛送醫傷重不治，警方到場逮捕肇事的小貨車司機，雖排除酒駕，但將進一步釐清是否毒駕。

據了解，李姓男子駕駛黑色小貨車在今天下午3時許於大仁北路上沿途擦撞多輛路旁及行駛中車輛，警方獲報後立刻展開追捕，但李男沒有停下，反而加速逃離，還一路往南穿越岡山國中旁、後紅，一路往阿公店溪河堤路逃逸。

李男隨後從大仁南路左轉阿公店路一段，下午4時許直接在阿公店路一段上跨越雙黃線，逆向迎面撞上聯結車，造成聯結車鄭姓駕駛（63歲）當場卡在變形車體內，經送醫後仍不治。

岡山警分局表示，李男一共撞了1輛自小客車、3輛機車及1輛聯結車，事故造成聯結車鄭姓駕駛經岡山高醫救治傷重不治。

李男經酒測排除酒駕，但因他駕車行徑已涉嫌公共危險罪，不排除有涉及毒駕之可能，警方已報請橋頭地檢署檢察官對李嫌進行抽血、採尿鑑驗，全案警詢後將他移送，釐清肇事原因。

岡山阿公店路聯結車遭小貨車逆向衝撞，聯結車駕駛卡車內傷重不治。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山阿公店路聯結車遭小貨車逆向衝撞，聯結車駕駛卡車內傷重不治。記者巫鴻瑋／翻攝

阿公店 毒駕 岡山

延伸閱讀

影／新北屁孩前科累累！闖紅燈撞死行人 遭警搜出毒品涉毒駕

毒駕2年暴增7倍 蘇俊賓：檢驗空窗期過長成執法漏洞

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

上榜了！新北酒駕、毒駕累犯 即起張貼鄰里公布欄

相關新聞

船買貴討不回差價！漁獲盤商怒轟水產行員工3槍 殺人未遂重罪收押

蔡姓漁獲大盤商因為不滿漁船買貴要不回差價，昨天下午到新北市瑞芳區深澳漁港涉嫌持改造手槍，朝某間水產批發店林姓員工轟3槍，...

高雄小貨車疑毒駕連撞多車還肇逃 逆撞大車害死駕駛

高雄市岡山區大仁北路今天下午3時許發生小貨車疑似毒駕，沿路擦撞多輛車後，還持續前進肇逃，甚至最後逆向撞上一輛聯結車，造成...

涉教唆小弟暴打女牙醫 竹聯幫靜安會大哥夏安遭聲押

男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧...

家藏329塊海洛因磚…男吞毒送急診 口袋掉出2把槍

台中陳姓男子因故服毒自盡，路倒送醫時，身上掉出兩把手槍，警方獲報追查，在陳男住處搜出三百廿九塊海洛因磚，市價逾十五億元，...

影／新北屁孩前科累累！闖紅燈撞死行人 遭警搜出毒品涉毒駕

新北市三重區昨晚發生行人走斑馬線被闖紅燈機車撞死，警方事後不僅查出20歲黃姓騎士有毒品、妨害自由等前科累累，還曾6次無照...

漁獲盤商漁船買貴怒轟3槍 「第4槍卡彈」水產行員工撿一命

蔡姓漁獲大盤商因為不滿漁船買貴要不回差價，昨天下午到新北市瑞芳區深澳漁港涉嫌持改造手槍，朝某間水產批發店林姓員工轟3槍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。