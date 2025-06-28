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紙雕師砍死超商店員 確定逃死

聯合報／ 記者王宏舜陳俊智／連線報導

新冠肺炎期間，紙雕師蔣嘉凱不滿超商店員蔡文豪規勸戴口罩，變裝刺死對方，雖一審判死，高等法院更一審認為蔣符合自首要件，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞，確定逃死。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎期間，紙雕師蔣嘉凱不滿超商店員蔡文豪規勸戴口罩，變裝刺死對方，雖一審判死，高等法院更一審認為蔣符合自首要件，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞，確定逃死。圖／聯合報系資料照片

紙雕師蔣嘉凱上超商未戴口罩，因不滿蔡姓店員規勸，刺殺蔡男十三刀致死，蔣辯服藥無意識、不知為何行凶，一審被依殺人罪判處死刑；台灣高等法院更一審認為蔣符合自首要件，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞，確定逃死。

蔡男家屬昨沉痛表示「政府沒有作為」，蔡男大姊今代表家屬聲明，強調蔡男深夜值班提醒顧客配合防疫規定，沒有做錯任何事，卻再也沒有明天，「如今判決定讞無期徒刑，我們感受到的，並不是司法正義」。

蔣嘉凱二○二一年十一月廿一日凌晨，前往龜山住家附近超商買東西，未依規定戴口罩，蔡男拒絕結帳，蔣男返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡男。之後變裝後走回超商，招手示意蔡男到超商外談判，見人靠近就拿預藏的彎刀攻擊。

蔡男被蔣男從店外追到店內，超商裡外血跡斑斑，後來蔡男奪過彎刀丟給路過的目擊者，央求目擊者報案後不支倒地，蔣則是蹲坐一旁觀看，直到警方到場才跪地高舉雙手就範，還對警察說「只有三公分死不了，真可惜」。

蔣嘉凱辯有精神疾病，案發時吃了藥斷片，不清楚自己做過什麼，看監視器畫面才知殺人。桃園地院認為，蔣男犯後態度惡劣，無可減輕罪責理由，判處死刑。

高院前審調查，蔣男陸續服用鎮靜助眠和抗焦慮劑，以及非類固醇止痛藥、離憂等藥物，二類藥物交互作用會產生反社會的暴力行為，蔣男因藥物導致辨識、控制行為能力減低，依刑法第十九條第二項減為無期徒刑。

但最高法院質疑「蔣在超商內是否有持刀攻擊蔡？」、「蔡奪刀至店外倒地後，蔣有無繼續持刀揮刺？」交代不明，且蔣若平時就有服藥，何以個性變異？蔣即便非出於悔悟而「自首」仍是自首，為何不減刑？發回更審。

更一審認為，蔣嘉凱案發後停留在現場，陸續到場員警對話，自陳案件是他做的，符合自首要件，應依刑法規定減刑，一審未考慮到這點，因此撤銷改判。案經上訴，最高法院認同更一審見解而駁回，全案確定。

超商 無期徒刑 廢除死刑 店員

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