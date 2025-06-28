家藏329塊海洛因磚…男吞毒送急診 口袋掉出2把槍

台中破獲市價逾十五億元的三百廿九塊一級毒品海洛因磚。圖／警方提供

台中陳姓男子因故服毒自盡，路倒送醫時，身上掉出兩把手槍，警方獲報追查，在陳男住處搜出三百廿九塊海洛因磚，市價逾十五億元，總計查獲四把制式手槍、七百八十顆子彈，陳男偵訊時辯稱是「朋友寄放」，檢方依運輸毒品、槍砲等罪起訴陳男。

起訴指出，陳男（五十四歲）二○二○年收受不詳友人交付海洛因磚、制式手槍及子彈，整批藏放在北屯區軍福路住處，打算趁毒品市價上漲後，依上游指示販賣謀利。

去年十一月廿九日，陳男吞食海洛因自盡，在大坑經補庫停車場昏倒，民眾見狀報案送醫，醫護人員在他褲子兩邊口袋，發現各有一把美國SIG SAUER廠PRO SP2340型、一把奧地利GLOCK19型制式手槍，還有廿一顆子彈、一封四頁的遺書。

警方獲報前往陳男住處搜索，起獲六十塊海洛因磚、八十六袋製毒原料，待陳男病況穩定後，同年十二月再持拘票逮捕陳男、二度搜索其住家，又在另個房間查扣兩百六十九塊海洛因磚、一把克羅埃西亞HS廠HS 2000型、一把捷克CZ廠75 SP-01 SHADOW型制式手槍。

檢警統計，全案共查獲三百廿九塊「雙獅地球牌」海洛因磚（約一百廿七公斤），市價逾十五億元，是中部地區檢警機關查獲最大量的境內毒品案件。檢警將海洛因磚送驗，確認純度約百分之六十五，槍彈均有殺傷力，來源仍追查中。

據調查，陳男平時無業、也非幫派分子，僅有用毒前科，他辯稱槍彈、毒品都是朋友寄放，否認意圖運輸販賣，因為向友人借錢，對方拜託他保管，他不好意思拒絕才答應，但檢警發現陳男供述的友人只是隨便說說，未詳實交代槍毒來源。

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