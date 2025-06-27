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船買貴討不回差價！漁獲盤商怒轟水產行員工3槍 殺人未遂重罪收押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

蔡姓漁獲大盤商因為不滿漁船買貴要不回差價，昨天下午到新北市瑞芳區深澳漁港涉嫌持改造手槍，朝某間水產批發店林姓員工轟3槍，林被送醫救治。檢方複訊後向法院聲押，今晚10點法官裁定收押。

基隆地檢署檢察官今晚聲押蔡男，基隆地院表示，經法官訊問後，認為蔡男涉犯殺人未遂罪嫌，檢察官提出相關事證，犯罪嫌疑重大，且所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑，有相當理由認為有逃亡、串證之虞，非予羈押顯難進行追訴，有羈押原因及必要性，依刑事訴訟法裁定羈押，並禁見接見通信。

瑞芳警分局調查，住在基隆的45歲蔡姓漁獲大盤商昨天下午4時30分，駕駛賓士車前往深澳漁港，下車後進入一家水產批發店，與店人53歲林姓男子發生爭執。蔡男拿出預藏的改造手槍朝林男射擊3槍，林男被打中左肩、手臂、右大腿中3槍。蔡男被店內其他3人合力壓制蔡男，等到員警到場後，將蔡男帶回派出所。

警方查出，蔡姓男子是向當地漁船、水產行收購漁獲的大盤商，今年初託林男收購一艘漁船，蔡稱前後花1000萬元給林男，林男也有交付蔡男一艘漁船。

警方說，蔡男持該漁船相關資料去漁政機關註冊後，發現漁船市場價值不到200萬，認為被賺差價，向林男追討800萬損失，雙方談不攏發生財務糾紛。林男表示，蔡男朝他開3槍，第4槍卡彈，他才逃過一劫。

警方下午將蔡男依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品移送基隆地檢署偵辦，建請檢方聲押。

漁獲大盤商漁船買貴怒轟水產行員工3槍，涉犯殺人未遂重罪今晚法官裁定收押。記者游明煌／攝影
漁獲大盤商漁船買貴怒轟水產行員工3槍，涉犯殺人未遂重罪今晚法官裁定收押。記者游明煌／攝影
漁獲大盤商漁船買貴怒轟水產行員工3槍，涉犯殺人未遂重罪今晚法官裁定收押。記者游明煌／翻攝
漁獲大盤商漁船買貴怒轟水產行員工3槍，涉犯殺人未遂重罪今晚法官裁定收押。記者游明煌／翻攝

聲押 殺人未遂 槍砲彈藥 基隆

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