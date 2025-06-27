影／三重屁孩前科累累！闖紅燈撞死行人 遭警搜出毒品涉毒駕

新北市三重區昨晚發生行人走斑馬線被闖紅燈機車撞死，警方事後不僅查出20歲黃姓騎士有毒品、妨害自由等前科累累，還曾6次無照駕駛，且在肇事機車搜出毒品喪屍煙油，全案依過失致死、公共危險（毒駕）移送並建請羈押。

這起車禍發生在深夜11時許，20歲黃姓男子騎機車說要去三重訪友，沿重新路五段往重新橋方向行駛，在光復路一段路口闖紅燈，撞倒綠燈行走斑馬線過馬路的64歲湯姓婦人，送醫宣告不治。

當時重新路對向車道有不少停等紅燈的駕駛人目擊過程，據描述，機車速度極快，猛烈撞擊超級大聲，身穿白衣白褲婦人瞬間被撞飛在空中，掉下來翻滾超多圈，躺在距離斑馬線將近10公尺地上流很多血，已經完全沒動靜，肇事騎士第一時間未察看傷者狀況，還急著撿拾掉在地上的鑰匙。

警方查出，黃男是新莊地區小混混，有毒品、傷害、妨害自由、妨害秩序等前科，未成年便曾6次無照駕駛受罰，112年滿18歲才考取駕照。

昨晚車禍之後，他聲稱鑰匙壞掉拒絕打開機車置物箱受檢，直到今天被員警突破心防，自行打開置物箱，被搜出依托咪酯煙油2瓶、空煙彈1批，尿液用試紙初驗呈毒品陽性反應，涉嫌毒駕依法逮捕。

黃男違規闖紅燈、未禮讓行人，分別依道路交通管理處罰條例第53條1項、第44條4項開罰，涉嫌毒駕部分，須待尿液送驗，毒品檢驗結果確認另行舉發。警詢後將他依過失致死、公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，並建請檢察官聲請羈押。

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