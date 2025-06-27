聽新聞
0:00 / 0:00

影／痛毆女牙醫...竹聯幫涉幫喬千萬債務 地球村負責人今移送畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫靜安會大哥夏安（本名夏尉瀧）疑受地球村補習班負責人陳中義委託，處理逾1500萬元債務，上月教唆小弟周子鈞暴打在北市松山區職業的沈姓女醫師，檢警組專案小組追查，昨天拘提陳中義、夏安、3名小弟、涉案律師閻道至等6人，警詢後今天依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪移送台北地檢署偵辦。

稍早移送畫面曝光，只見陳中義一路遮遮掩掩，躲避媒體拍攝，而夏安和小弟周姓男子則一臉兇狠，不發一語步入地檢署偵訊。

檢警調查，周子鈞上月19日以看診名義接近沈姓女醫師，以「洗牙很痛」為由突然暴怒，從診療椅起身狂揍沈女臉部超過20拳，釀沈女眼窩骨折、鼻血狂流、滿臉鮮血，臉更要做重建手術，期間雖然有冷氣清潔員見狀幫忙報警，但未留在現場，事後沈女再遭周子鈞鎖定，拿起電腦螢幕猛砸，周子鈞犯後逃逸，至松山分局松山派出所投案。

警方釐清發現案情不單純，不僅涉千萬債務糾紛，還有竹聯幫靜安會介入，經逾一個月蒐證，昨天聯合霹靂小組，拘提搜索6處，逮捕陳中義、靜安會大哥夏安和周姓、黏姓、徐姓3名小弟，以及黑幫律師閻道至。

警詢時夏安坦承受人委託，但強調「還沒收到佣金」，而陳中義則辯稱「不知對方是黑道」，警詢後6人今天被依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及傷害罪移送台北地檢署偵辦。

地球村負責人陳中義疑找上靜安會大哥夏安（白衣者），處理千萬元債務糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
地球村負責人陳中義疑找上靜安會大哥夏安（白衣者），處理千萬元債務糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
地球村負責人陳中義（白衣者）疑找上靜安會大哥夏安，處理千萬元債務糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
地球村負責人陳中義（白衣者）疑找上靜安會大哥夏安，處理千萬元債務糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
靜安會周姓小弟（左）因涉嫌捲入千萬債務暴力糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
靜安會周姓小弟（左）因涉嫌捲入千萬債務暴力糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影

黑道 醫師 補習 竹聯幫 手術 恐嚇 債務

延伸閱讀

女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會大哥、地球村負責人遭逮

影／買雞排聲稱吃後身體不適…他要求12萬賠償 警方查疑涉恐嚇取財

竹聯幫弘仁會涉投資詐欺案 半年出金近3億誘被害人加碼

影／竹聯幫明仁會分會長毒趴猝死 幫眾追打鑽石大樓圍事落網

相關新聞

紙雕師砍死超商店員 確定逃死

紙雕師蔣嘉凱上超商未戴口罩，因不滿蔡姓店員規勸，刺殺蔡男十三刀致死，蔣辯服藥無意識、不知為何行凶，一審被依殺人罪判處死刑...

涉教唆小弟暴打女牙醫 竹聯幫靜安會大哥夏安遭聲押

男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧...

家藏329塊海洛因磚…男吞毒送急診 口袋掉出2把槍

台中陳姓男子因故服毒自盡，路倒送醫時，身上掉出兩把手槍，警方獲報追查，在陳男住處搜出三百廿九塊海洛因磚，市價逾十五億元，...

高雄小貨車疑毒駕連撞多車還肇逃 逆撞大車害死駕駛

高雄市岡山區大仁北路今天下午3時許發生小貨車疑似毒駕，沿路擦撞多輛車後，還持續前進肇逃，甚至最後逆向撞上一輛聯結車，造成...

律師涉教唆打女牙醫 拘提6人

男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧...

船買貴討不回差價！漁獲盤商怒轟水產行員工3槍 殺人未遂重罪收押

蔡姓漁獲大盤商因為不滿漁船買貴要不回差價，昨天下午到新北市瑞芳區深澳漁港涉嫌持改造手槍，朝某間水產批發店林姓員工轟3槍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。