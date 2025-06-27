潑汽油燒死男友！國民法庭斥女碩士手段凶殘 判決理由曝光
台中謝姓女碩士懷疑李姓男友有小三，朝他潑2公升汽油點燃把李燒到體無完膚慘死，李的母親、姊姊開庭時聲淚俱下，痛斥謝女「在母親面前處決兒子」、「弟弟的皮還黏在牆上」；台中地院國民法庭認為謝女手段凶殘、不值得同情，今依殺人罪判她14年，可上訴。
台中地院指出，謝女審理時全部坦承，但根據精神鑑定其辨識行為能力未顯著減低，不適用刑法第19條減刑，且她感情糾紛殺死李男，情緒失控與自己長期吸毒有關，又用汽油潑灑點燃，手段殘忍，不值得同情，也不適用刑法第59條減刑。
中院審酌，謝、李為同居男女朋友，本應相互照顧扶持，卻在對方母親面前引燃燒死李，嚴重違反尊重他人生命權，釀李大面積燒灼傷死亡，家屬面臨天人永隔慘劇、精神重創，且她犯後僅開庭時形式上致歉，別無其他具體行為，予以量刑。
李男（40歲）2024年3月12日開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞死等紅燈的陳姓矽品工程師，李肇事被民眾目擊留在現場叼菸態度輕浮。
李涉嫌過失致死罪嫌交保不久，謝女（34歲）4月9日因李機車沒油，她幫李買回1桶汽油時撞見對方和女性友人同行，因懷疑李感情不忠氣憤大吵，在西屯區大聖街住處外朝李身上潑2公升汽油，再追入家中持打火機點燃，鄰居拍下李男著火哀嚎、慘叫，窗邊冒出火光，李全身56%燒灼傷慘死。
台中地院國民法庭經3日密集審理，謝女全部認罪，表示自己理智線斷掉，對死者及家屬很抱歉，今上午宣判後，李低頭表示「謝謝法官。」
李男母親昨開庭時說，謝女在她面前處決兒子，害她至今惡夢連連，當初謝女被母親趕出家門，她好心收留，謝女卻害他們家破人亡。
李男姊姊表示，謝女潑油縱火燒死人後，她清理屋內時驚覺牆壁、椅子上「到處都黏著弟弟的皮」，直言痛苦像是走入地獄，流到沒有眼淚，悲傷會持續一輩子，請求法官對謝女判處無期徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言