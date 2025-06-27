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漁獲盤商漁船買貴怒轟3槍 「第4槍卡彈」水產行員工撿一命

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

蔡姓漁獲大盤商因為不滿漁船買貴要不回差價，昨天下午到新北市瑞芳區深澳漁港涉嫌持改造手槍，朝某間水產批發店林姓員工轟3槍，林被送醫救治。林男被打中左肩、手臂、右大腿3槍，第4槍突故障卡彈，林男才逃過一劫。

瑞芳警分局調查，住在基隆的45歲蔡姓漁獲大盤商昨天下午4時30分，駕駛賓士車前往深澳漁港，下車後進入一家水產批發店，與店人53歲林姓男子發生爭執。蔡男拿出預藏的改造手槍朝林男射擊3槍。蔡男被店內其他3人合力壓制蔡男，等到員警到場後，將蔡男帶回派出所。

警方今天上午到水產店內外採證尋找彈殼，並調查槍擊原因。警方查出，蔡姓男子是向當地漁船、水產行收購漁獲的大盤商，今年初託林男收購一艘漁船，蔡稱前後花1000萬元給林男，林男也有交付蔡男一艘漁船。

警方說，蔡男持該漁船相關資料去漁政機關註冊後，發現漁船市場價值不到200萬，認為被賺差價，向林男追討800萬損失，雙方談不攏發生財務糾紛。

瑞芳警分局偵查隊表示，昨晚蔡男夜間不偵訊，今天上午11時許開始偵訊，警方釐清開槍動機，認為預謀犯案。林男則表示，蔡男一進門說沒幾句就朝他開三槍，第四槍卡彈，他才逃過一劫，否則性命難保。

警方表示，下午將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂移送基隆地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

漁獲盤商漁船買貴怒轟3槍，第4槍卡彈水產行員工撿一命。記者游明煌／翻攝
漁獲盤商漁船買貴怒轟3槍，第4槍卡彈水產行員工撿一命。記者游明煌／翻攝
漁獲盤商漁船買貴怒轟3槍，第4槍卡彈水產行員工撿一命。記者游明煌／翻攝
漁獲盤商漁船買貴怒轟3槍，第4槍卡彈水產行員工撿一命。記者游明煌／翻攝

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