只是勸他戴口罩！紙雕師刺死超商店員「無期定讞」家屬嘆：感受不到司法的正義

2021年新冠疫情期間，紙雕師蔣嘉凱進超商未戴口罩，不滿被店員蔡文豪規勸，變裝刺殺蔡13刀致死，涉犯殺人罪，雖一審判死，但二審改判無期徒刑，全案上訴最高法院後駁回定讞；蔡的家屬沉痛表示「政府沒有作為」，感嘆「社會對暴力的容忍仍過高，對受害者庭的痛苦仍過於輕忽」。

蔣嘉凱因不滿未戴口罩到超商買東西被蔡文豪規勸，返家變裝後，帶著刀械再到超商行刺，一審被桃園地院依殺人罪判處死刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件且無前科，改判無期徒刑，而最高法院也認同更一審見解，駁回上訴後，全案確定。

「這起事件對台灣人而言，或許只是一則平淡的新聞；但對我們家人來說，卻是一道永遠無法翻頁的痛。」蔡文豪的大姊今代表家屬聲明，強調蔡是盡責完成本分，深夜值班提醒顧客配合防疫規定，沒有做錯任何事，卻再也沒有明天，「如今判決定讞無期徒刑，我們感受到的，並不是司法的正義」。