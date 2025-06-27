開賓士車狂吸「喪屍煙彈」釀1死4傷 今重判12年7月

34歲彭姓男子去年9月因吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，毒駕釀成新竹虎林國中前1死4傷的重大車禍，彭男被起訴涉嫌犯下毒駕致死罪及過失傷害罪，最重可判14年，新竹地院選任國民法官參審3天，今日宣判12年7月，可上訴。

事發於去年9月16日，中秋節的前一天，彭男駕駛白色賓士車沿路蛇行，行經正值放學時段的虎林國中前，逆向撞上兩輛家長載孩童的機車，導致3名年僅4至8歲的孩童重傷，71歲鍾姓婦人則當場死亡，孫女更是全身多處骨折、內臟破裂。還有一名李姓老翁載兩名年幼的孫子也被撞，3人同樣也是全身多處骨折。

當時經調查發現，彭男當時未持有駕照，並承認邊吸食「喪屍煙彈」邊駕車，且事發時間正值下課時間，案件在新竹引發高度關注與憤怒。

庭審時，檢察官指彭男素行不佳，本案無照又毒駕上路，還曾有酒駕紀錄，他多次因毒品案出入監獄，直到去年1月才出監，未料，8個月後就因為「邊開車邊吸毒」衝撞肇事，在虎林國中前造成1死4傷慘劇，使被害者家庭破碎、家屬承受莫大悲痛，犯罪情節重大。

從調查證據顯示，彭男於事發前一天開始連續施用包括海洛因、甲基安非他命、愷他命及依托咪酯等6種毒品，還邊吸美托咪酯「喪屍煙彈」邊開車，尿液檢驗結果證實有多重用藥行為。

彭男在審理時，全盤認罪，並對事故過程與證據能力均無異議。也坦承吸依托咪酯後會精神恍惚、身體顫抖，且知道這樣的狀態會影響駕駛，但仍無法控制吸毒行為，「我是慣性施用」，開車時已經恍神，直到撞上電線桿才恢復意識。

檢方指出，彭男過去除了涉及販毒、多次無照駕駛，還又遭通緝7次，對於刑罰反應力薄弱，且至今尚未和解，構成累犯加重，原先此案判3年到10年，若加重將可判3年1月到15年，此外，他雖然坦承犯行，卻至今一毛錢未賠償。

今天下午宣判，判彭男12年7月徒刑，可上訴。

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