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女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會6人遭逮偵訊中

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有竹聯幫靜安會背景的21歲男子周子鈞，上月19日至台北市松山區某牙醫就診，聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，訊後遭羈押禁見至今，松山警方組專案小組，查出背後教唆主嫌，昨天聯合市刑大霹靂小組，在雙北等地執行拘提搜索，逮捕竹聯幫靜安會幹部等6人，目前仍在偵詢，警詢後將依組織犯罪、詐欺等罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，沈醫師被打當天，診所冷氣要維修，沈早上沒有約診，但周子鈞闖入後堅持要看診，且看到診療椅前有攝影機後，頻頻表示要換其他位置，所幸沈女堅持不換位，才錄下暴力事件經過。

沈女遭毆畫影片也曝光，周子鈞洗牙到一半，突然大喊「太痛了」，旋即起身朝沈女揮打，瞄準臉部狂毆超過20拳，冷氣清潔員見狀雖拿手機報警，但未留在現場，只剩沈女和周男在室內，周男再拿起電腦螢幕砸向沈女，沈女滿臉鮮血，此時周男又上前再補數拳，並把沈女推倒，沈女趁隙從大門逃出。

沈女事後發文控訴，借1500萬給地球村補習班負責人，對方卻欠錢不還，提告勝訴，反被議員、黑道恐嚇，沒想到負責人陳中義事後不還錢，法院判她勝訴對方還厚臉皮，找黑道來恐嚇，想藉此直接坑她的錢。

沈女稱，這次並非第一次，對方在4月9日、4月28日，就曾派黑道來喬事情，並提及當下有律師閻道至在場，被強迫要求收下芭樂票，也質疑背後有民代撐腰，民意代表本應為民喉舌，但某議員辦公室主任是否收了債務人至少9億以上2%回扣，以至於不斷買通黑道恐嚇行凶。

沈女表示，她最切心的是，4月9日、5月19日分別都是假扮病人，實際來喬債，「我以後看到病人要怎麼想，這案子被壓下去的話，以後隨便都可以打醫生再裝情緒不穩自首脫罪，到底誰要當醫生呀？ 」「黑道三番四次找上我診所且多次偽裝成臨時求診病人，破壞醫病最基本互信，且債務人還是教育業者，這種人格也配教育？！」

據了解，轄區松山警方確實在4月9日、4月28日兩次接獲沈女報案，4月9日是沈女事後至派出所提告恐嚇，4月28日則是沈女當下打110報案，警方到場了解，雙方因民事借貸關係，對方到場協調、請求沈女不要提出民事執行，由於沒有暴力事證，抄登在場人員資料並告誡應循正當管道後離去。

男子周子鈞只因「洗牙痛」暴揍沈姓女牙醫，被檢方依殺人未遂聲押禁見，法院裁准羈押。記者曾原信／攝影
男子周子鈞只因「洗牙痛」暴揍沈姓女牙醫，被檢方依殺人未遂聲押禁見，法院裁准羈押。記者曾原信／攝影

黑道 醫師 恐嚇

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