超商店員勸戴口罩遭砍死 紙雕師稱斷片...死刑因自首變無期定讞

紙雕師蔣嘉凱上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，刺殺蔡13刀致死，他稱服藥無意識、不知為何行凶，桃園地院依殺人罪判死刑。台灣高等法院更一審認為蔣嘉凱案符合自首要件且無前科，判他無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

蔣嘉凱2021年11月21日凌晨到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，蔣返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡。詎料，蔣仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡到超商外談判，見人靠近就拿預藏的彎刀朝對方攻擊。

超商監視器畫面顯示，蔡被蔣從店外追到店內，兩人又從店內扭打到店外，超商裡外血跡斑斑，後來蔡奪過彎刀丟給路過的目擊者，央求目擊者報案後就不支倒地，而蔣則是蹲坐一旁觀看，直到警方到場才跪地高舉雙手就範。蔣對警察說「只有3公分死不了，沒死吧，真可惜」。

蔣嘉凱辯有精神疾病，案發時吃了藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼、為什麼要做，看了監視器畫面才知殺人。桃院審理後，認為蔣無悔悟，犯後態度惡劣，且也不否認殺人，本案無可減輕罪責理由，判死刑。

高院前審調查，蔣陸續服用贊安諾、景安寧、利福全、美得眠等鎮靜助眠和抗焦慮劑，以及非類固醇止痛藥、離憂等藥物，其中苯二氮平類安眠藥（benzodiazepines）、美德眠（FM2）二類藥物交互作用會使服用者產生反社會的暴力行為，他因藥物作用，產生以暴力解決忿懣之意，辨識、控制行為能力減低，依刑法第19條第2項減為無期徒刑。

但最高法院質疑「蔣在超商內是否有持刀攻擊蔡？」「蔡奪刀至店外倒地後，蔣有無繼續持刀揮刺？」交代不明，且蔣若平時就有服藥，何以個性變異、暴力？另外，蔣即便非出於悔悟而「自首」仍是自首，為何不減刑？發回更審。

高院更一審認為，蔣嘉凱案發後停留在現場，並與陸續到場的員警對話，自陳是他做的，符合自首要件，應依刑法規定減刑，一審未考慮到這一點，因此撤銷改判。更一審考量蔣無其他前科，素行還算良好，但依他的犯罪手段、情節、所生損害，顯示惡性重大，兼衡蔣的犯罪動機、犯罪時所受刺激、家庭與個人發展歷程等，認為判無期徒刑已兼顧被告的更生改善、復歸與社會安全維護。