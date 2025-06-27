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台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

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台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台中市25歲馮姓女子日前遛狗，過馬路時遭左轉車輛撞上，命危送醫，今傳出不治消息。

馮姓女子11日清晨牽著白色柴犬，人與狗走在台中市西屯區凱旋路、大鵬路口的斑馬線上，卻遭到左轉車輛、57歲吳姓婦人駛的自小客車撞飛，命危送醫，住進加護病房。吳婦沒有酒駕，辯稱大夜班剛下班，是跟前方的機車一起左轉，「不是故意的，不知道怎麼撞上」。

馮女的母親今天在「白沙屯媽祖ㄟ香燈腳」臉書社團發文，「感謝大家的祝福，女兒撐了15天已隨媽祖修行去了，真心感謝這幾天大家的祝福與祈禱」。

網友留言，「一路好走，希望撞她的那個人要得到應有的懲罰」、「節哀，妹妹沒有病痛了」、「妹妹不痛了，好好的跟媽祖去修行雲遊四海」、「妹妹不痛了，祝福妹妹當快樂的天使」。

警方提醒，用路人駕車行經行人穿越道時，應放慢速度、注意是否有行人通過並禮讓，切勿因一時貪快，造成不可彌補傷害。

台中市馮姓女子日前遛狗，遭左轉車輛撞上致命危，今傳出不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市馮姓女子日前遛狗，遭左轉車輛撞上致命危，今傳出不治。記者陳宏睿／翻攝

車禍 行人地獄 白沙屯媽祖 柴犬

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