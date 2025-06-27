影／新北泰山6天內2人帶4把刀鬧事被捕 理由都很荒唐

新北市泰山區上周才有人持3把刀砸毀鄰居家門玻璃，聲稱不滿被對方監視，最後因精神不穩、情緒失控被強制送醫。前天又有1人身上帶刀推倒巷弄整排機車，自稱遭不明人士追擊，後續依違反社秩法、毀損罪嫌偵辦。

第1起案件發生在19日下午，40歲林姓男子手持雙刀，腰際再掛著1把菜刀，在社區內砸毀鄰居家門玻璃後，留在現場徘徊被警方逮捕，後因精神狀況極度不穩，衝撞員警被噴辣椒水制伏強制送醫。後續將依恐嚇、毀損罪嫌函送地檢署偵辦。

到了25日上午8時許，又有1名29歲吳姓男子在漢口街22巷4弄徒手推倒10輛機車，警方獲報依據目擊民眾提供嫌犯特徵擴大搜索，10分鐘後於550公尺外的明志路、貴陽街口逮到人，發現他神情恍惚、隨身攜帶1把水果刀。

吳男居無定所，戶籍登記在戶政事務所，有公共危險、傷害、毀損等刑案記錄，供稱遭不明人士跟追，心生畏懼，推倒機車是為了「阻止對方追擊」。

但警方調閱周邊監視器，並未發現有人追他；無故攜帶刀械依違反社會秩序維護法第63條移請裁罰、推倒機車若車主提告，將依毀損罪嫌函送法辦。