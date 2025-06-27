台中男送急診掉出2把槍！住處藏數量驚人「329塊海洛因磚」...市價逾15億

台中破獲市價逾15億元的329塊第一級毒品海洛因磚，陳姓男子路倒送醫時身上掉出2把手槍，警方獲報追查，在他北屯區住處驚覺滿地海洛因、4把制式手槍，還有高達780顆子彈，但陳偵訊時避重就輕辯稱是「朋友寄放」，檢方依毒品、槍砲等罪嫌起訴他。

台中第五分局指出，2024年11月29日接獲醫院轉報，陳姓男子（55歲）在停車場路倒被送往慈濟醫院，醫護人員替他治療途中，陳的外套竟然掉出2把槍、1封遺書，立即報警。

警方初步調查，陳男平時無業、也非幫派分子，僅有用毒前科，但懷疑幕後還有其他共犯涉案，又在他軍福路住處起獲60塊海洛因磚（22.78公斤）、86包卡西酮毒品原料（91.1公斤）。

由於查獲海洛因數量驚人，警方不排除牽連跨境運毒、走私交易等，再報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮偵辦，經拘提陳男經其同意搜索，又在他住家客房的多個包包中，當場起獲2把制式手槍、762發子彈，甚至還有269塊海洛因磚。

警方統計，全案共查獲329塊「雙獅地球牌」海洛因磚（127.08公斤），市價逾15億元，是中部地區檢警機關查獲最大量的境內毒品案件；但陳男落網後再警詢、偵訊時均避重就輕，僅辯稱槍毒是朋友寄放，卻不願詳實交代來源、身分。

檢方今年3月偵結，依運輸第一級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴他。

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