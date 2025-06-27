拍軍事基地、繪地圖給中方 退役軍人屈宏義判刑10年

復康聯盟黨主席屈宏義等七名退役軍人被控收受中國大陸資金，找人參選立委還到美國在台協會與四處軍事基地拍照、繪製地圖給對岸，並祕密籌組狙擊隊、意圖引十萬解放軍攻台。台中高分檢去年八月以違反國家安全法起訴，台中高分院昨判屈宏義十年徒刑，其餘六人分判三年六月至八年不等。

二○二二年苗栗縣議員候選人黃桂坤疑收受大陸資金，檢方認為涉嫌違反反滲透法，追查發現復康聯盟黨涉案，轉由台中高分檢偵辦。

台中高分檢查出，陸軍軍官學校畢業的屈宏義（六十二歲）長年在大陸經商，二○一九年間與中國人民解放軍諜報機構單位接觸後，由屈在台吸收退役官兵發展組織，黃桂坤等六名退役軍人擔任幹部，撰寫「復康聯盟規畫案」、「中華統一作戰行動指導綱要」等計畫。

檢方調查，屈二○二三年成立復康聯盟黨，擔任主席，找藝人劉尚謙及地方人士等三人參選立委，屈向對岸申請近一百九十萬元資金，地下匯兌收受人民幣十五萬元，但推薦人選都未當選。

屈另指示成員蒐集將級以上軍官名冊，也在美國在台協會、阿里山雷達站、加祿堂海灘、屏東恆春三軍聯合訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區等重要軍事據點攝影、繪製地圖及座標，再以微信傳給對岸窗口。

台中高分院認定屈宏義意圖危害國家安全，為大陸發展組織，判他十年徒刑，同案被告黃桂坤判八年六月、戴學文八年、林健華八年、朱賢寰七年、余天民七年、廖永清（原名廖承瀚）三年六月徒刑。