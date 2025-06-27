被當共諜起訴 何建華、包克明無罪確定

中華婦女聯合會前理事長何建華被控接受中國大陸金援，二○一九年參與前總統蔡英文「假博士」抗議活動，指使記者包克明撰寫在台發展組織工作計畫書，兩人被當共諜查辦並起訴；何女、包歷審判無罪，最高法院昨駁回檢方上訴，兩人無罪確定。

檢察官批何女與包違反國家安全法「甘為統戰犬馬」，包昨表示，檢察官尸位素餐、自我矮化，拿國家公權力欺侮人民，領國家公帑不幹正事，簡直比碩鼠還令人不齒。

檢察官指控，何建華二○一九年十月指示包克明撰寫工作計畫，同年十一、十二月，接受全國台聯會安排出席大陸的研修班，全國台聯會指示何女應「把台灣卅八萬名陸配凝聚起來」工作方針，普查台灣陸配。

二○一九年六月，何建華結識大陸全國台灣同學會副會長黃信瑜，黃請何女以「蔡總統博士學歷造假」議題舉辦陳抗，匯款人民幣三萬元到何女帳戶，黃並提供新聞稿給何女，要求轉送媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟藉以製造選舉紛爭。

檢方指出，何建華開始發展組織時無正當收入，均向大陸索款，二○一九年十二月自金門搭機返台被攔查，檢調隨後搜索何女，查獲匯款單、存摺、現金四十萬元，認何女、包違反國安法。

法院歷審都認為何女指示包撰擬的工作計畫年度目標，雖有「共同為推動兩岸關係和平發展、經濟繁榮，提升兩岸婦女之國際地位，復興中華民族統一大業貢獻力量」字眼，不能認定違法發展陸配組織。

抗議蔡英文部分，依何建華與大陸地區台灣同學會副會長對話內容，對方至多僅願贊助衣服、面具、紙張，檢方指何女收錢率眾聚在凱道攻擊元首無實證，最高法院認定何女與包克明無罪。