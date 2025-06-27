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源頭阻斷詐團 警方下一步鎖定社群廣告

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

刑事局與LINE公司合作停權七萬三千多個涉詐帳號，警方分析至少能避免三千六百名民眾被騙，未來警方將擴大與其他社群平台開會研商，從社群廣告下手，阻斷詐團吸引民眾的管道。

刑事局指出，從去年八月起，境外電信門號或來台移工所使用的電信門號，申請LINE帳號成立群組後會出現警語，或離境時門號喪失功能等限制，因此詐團開始以頻繁更換電信門號方式，取得LINE大量帳號。

今年三月，刑事局找來電信公司，研議解決頻繁換號問題，但部分電信公司回應消極，刑事局找來國家通訊傳播委員會官員，與電信業者開會，委員會官員認為事態嚴重，拍板電信公司「必須配合」，三月底開始，一般情況下只能讓民眾三個月內換號兩次。

解決電信門號問題，刑事局以內部分析數據及電信公司頻繁換號資料，與LINE公司協商；LINE公司也不想成為詐團工具，經過內部分析後，也認同頻繁換號申請帳號確實異常，透過LINE帳號綁定的電話號碼，與電信公司資料交叉比對，鎖定頻繁換號取得的可疑帳號，這個月展開停權行動。

根據警方統計過往LINE群組詐騙數據，一個群組平均約有六十個帳號，停權七萬三千多個帳號，約可解散一千兩百多個群組；根據警方統計，平均每個群組中，約有三個潛在被害人可能被騙，因此這波停權行動，至少可避免三千六百人被騙，這還是極為保守的估計。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，在停權LINE帳號的過程中，除篩選出疑為詐團帳號外，也釐清有哪些民眾帳號加入詐騙群組，刑事局已將相關資料下發各警分局，提醒民眾不要再被騙。

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