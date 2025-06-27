檢驗空窗期過長！毒駕暴增 蘇俊賓籲納24小時快篩

毒駕件數逐年增加，桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會建議，應將毒駕納入24小時快速檢驗項目中，並參考國外使用的毒品唾液快篩試劑，在第一時間了解是否有毒駕風險。圖／行政院提供

毒駕件數逐年增加，去年全國移送約兩千件，今年預計更多，已成為街頭不定時炸彈。桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會建議，應將毒駕納入廿四小時快速檢驗項目，另建議使用毒品唾液快篩試劑，搭配修法，像酒測般可第一時間確認毒駕風險。

警方表示，取締毒駕以事後檢驗為主，從採尿送驗到檢驗報告出爐，才能移送、舉發與扣牌，驗尿空窗期一等兩周到數月不等，等待期警方什麼都不能做，影響偵辦效率。

據統計，前年全國毒駕取締二六七件、去年大幅提高到一九九一件，今年第一季毒駕達一一八九件，增加速度驚人。

蘇俊賓表示，新興毒品氾濫與尿液檢驗進度有嚴重落差，經努力已從前年平均六個月，縮短至去年四個月，今年更壓縮至兩個月內，但毒駕相對酒駕危險程度更高，毒駕無法像酒駕可即時得知結果，檢驗空窗期過長。

蘇強調，依目前規定，毒駕案件從送驗到舉發、扣牌，仍須十個工作天以上，除加強第一線取締，後端檢驗量能要提高，建議把毒駕納入廿四小時快速檢驗的重點項目。他呼籲中央可參考澳洲、香港採用唾液快篩技術，讓執法人員第一時間篩檢毒駕風險，提高取締效能；警政署去年提出研發毒品唾液快篩試劑構想，但這類快篩試劑屬醫療器材，須經衛福部認證許可。

桃園市刑大指出，取締毒駕以事後檢驗為主，除非在車內查扣毒品、吸食器，駕駛人有吸毒徵象也坦承毒駕，才能以強制力逮捕，否則只能事後函送；現階段法律未授權警方在空窗期進一步處置，只能盡快縮短驗尿時間。依警政署規定，目前尿液快速檢驗僅限外籍移工涉毒尿檢，建議增訂疑似毒駕者尿液快速檢驗，檢驗公司於收件廿四小時內出具鑑檢報告，這需要中央經費補助。

唾液快篩試劑部分，警方表示須修正道路交通管理處罰條例等規定，賦予駕駛人比照酒測，配合唾液檢測，讓第一線員警處理毒駕更有效率。