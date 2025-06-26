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新北瑞芳傳槍響！男疑財務糾紛闖水產行 1員工中3槍送醫
新北市瑞芳區深澳有家水產行今天發生槍擊案，蔡姓男子與水產行林姓員工疑有財務糾紛，前往理論時發生衝突。蔡涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理，林男則被救護車送醫急救。案發原因由警方調查中。
住在基隆的45歲蔡姓男子今天下午約4時30分，駕駛賓士車前往深澳漁港，下車後進入1家水產批發店，並與在店內工作的48歲林姓男子發生爭執。
蔡男拿出手槍朝林男射擊，林男未能逃開，被打中3槍。蔡男開槍射中林男後，店內其他人員合力壓制蔡男，等到員警到場後，將蔡男帶回派出所。除了涉案的手槍，員警另在蔡男的車上找到另一把手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法殺人未遂等罪嫌偵辦。
林男左肩、左臂和右大腿中彈後，意識仍清楚，由消防人員送往基隆長庚醫院急救，暫無生命危險。蔡男對行凶動機說詞反覆，曾說投資水產行有糾紛，隨後又改口否認。據了解，蔡男疑投資損失達千萬元，才會改槍宣洩不滿情緒。
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