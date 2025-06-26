快訊

高中生破解獲利數十萬…這原因藏交易安全漏洞 悠遊卡公司回應

「屋內到處還黏著皮」女碩士狠潑汽油燒死男友 死者母崩潰：她好可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

新北瑞芳傳槍響！男疑財務糾紛闖水產行 1員工中3槍送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區深澳有家水產行今天發生槍擊案，蔡姓男子與水產行林姓員工疑有財務糾紛，前往理論時發生衝突。蔡涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理，林男則被救護車送醫急救。案發原因由警方調查中。

住在基隆的45歲蔡姓男子今天下午約4時30分，駕駛賓士車前往深澳漁港，下車後進入1家水產批發店，並與在店內工作的48歲林姓男子發生爭執。

蔡男拿出手槍朝林男射擊，林男未能逃開，被打中3槍。蔡男開槍射中林男後，店內其他人員合力壓制蔡男，等到員警到場後，將蔡男帶回派出所。除了涉案的手槍，員警另在蔡男的車上找到另一把手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法殺人未遂等罪嫌偵辦。

林男左肩、左臂和右大腿中彈後，意識仍清楚，由消防人員送往基隆長庚醫院急救，暫無生命危險。蔡男對行凶動機說詞反覆，曾說投資水產行有糾紛，隨後又改口否認。據了解，蔡男疑投資損失達千萬元，才會改槍宣洩不滿情緒。

蔡姓男子疑與深澳一家水產行林姓員工有財務糾紛，今天下午雙方理論時發生衝突，蔡男涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子疑與深澳一家水產行林姓員工有財務糾紛，今天下午雙方理論時發生衝突，蔡男涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子疑與深澳一家水產行林姓員工有財務糾紛，今天下午雙方理論時發生衝突，蔡男涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子疑與深澳一家水產行林姓員工有財務糾紛，今天下午雙方理論時發生衝突，蔡男涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子疑與深澳一家水產行林姓員工有財務糾紛，今天下午雙方理論時發生衝突，蔡男涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子疑與深澳一家水產行林姓員工有財務糾紛，今天下午雙方理論時發生衝突，蔡男涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子疑與深澳一家水產行林姓員工有財務糾紛，今天下午雙方理論時發生衝突，蔡男涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子疑與深澳一家水產行林姓員工有財務糾紛，今天下午雙方理論時發生衝突，蔡男涉嫌開槍射中林男左肩、左臂和右大腿後，當場被人制伏，交由員警處理。記者邱瑞杰／翻攝

殺人未遂 基隆

延伸閱讀

高雄路竹民宅火警 女住戶被救出...命危送醫急救

三峽重大車禍沒收到推播 議員喊新北串接公私急救APP

15歲兒朝父連開8槍！遭家暴8年險失明崩潰「為何被這樣折磨」 外婆揭內情

慟別爸爸！曹雅雯認瞞病情 哭喊：原諒我簽下放棄急救

相關新聞

新北瑞芳傳槍響！男疑財務糾紛闖水產行 1員工中3槍送醫

新北市瑞芳區深澳有家水產行今天發生槍擊案，蔡姓男子與水產行林姓員工疑有財務糾紛，前往理論時發生衝突。蔡涉嫌開槍射中林男左...

「屋內到處還黏著皮」女碩士狠潑汽油燒死男友 死者母崩潰：她好可怕

台中謝姓女碩士懷疑李姓男友有小三起衝突，朝他潑2公升汽油點燃把李燒到體無完膚慘死，台中地院今開庭，謝當庭想道歉，李男母親...

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

新北市三重分局員警黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食依托咪酯「喪屍煙彈」開車上路的男子黃國維毒駕撞死，留下愛妻及幼子...

內政部力推無人機科技執法 雙北8縣市警局成立無人機隊

為配合行政院推動無人機產業政策，內政部長劉世芳表示，已請所屬各機關盤點需求，推動AI智慧派遣無人機搜救、火場監測、水域救...

400罐「寮國進口乳液」藏14公斤海洛因 刑事局逮兩泰籍移工

刑事警察局5月接獲接獲關務署通報，3件寮國進口台灣包裹疑有毒品反應，警方會同關務人員開封查驗，發現包裹內有400罐膠原蛋...

英國女柬埔寨一夜情後來台 幫男伴帶包裡面卻藏海洛因判16年

英國籍38歲女子DUR CIGDEM到柬埔寨旅遊，結識國籍不詳的男子「Jimmy」，Jimmy先請D女帶著他的行李飛來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。