內政部力推無人機科技執法 雙北8縣市警局成立無人機隊

為配合行政院推動無人機產業政策，內政部長劉世芳表示，已請所屬各機關盤點需求，推動AI智慧派遣無人機搜救、火場監測、水域救援、山域搜救及地震場域勘查等，目前北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆及雲林縣等8個警局已成立無人機隊。

內政部今部務會報安排警政署、消防署及國家公園署報告「無人機運用、規畫、推動困難及策進」，內政部指出，目前8縣市警察局已成立無人機隊，餘警察機關積極規畫成立無人機隊，並依各地區治安特性與轄區狀況，擴大無人機運用，至於無人機資料運用，恪遵個資保護及資安防護兩大原則。

內政部表示，隨台灣自然災害頻率日益增加及建築結構型態的改變，消防署導入無人機搜救技術提升救災效率與確保消防人員安全，無人機不受地形、地理位置限制，且具備即時影像傳輸、多功能酬載、應用成本低且可結合人工智慧與地理資訊系統等優勢，強化救災智能化。

另消防署推動「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫」建置「無人機搜救影像管理平台」，預計今年底完成44架複雜地形無人機採購，明年底完成全案建置，完備山域事故空中偵搜AI定位與規畫地面救援機制。

內政部指出，無人機技術快速發展，具備高解析度影像擷取、多光譜與熱影感測、即時傳輸與自動化飛行等多項優勢，國家公園署已逐步評估導入無人機技術於國家公園、海岸地區及濕地等自然保育區域之經營管理業務，盼透過無人機技術應用，強化對地形變化、野生動植物資源及土地人為利用情形的即時掌握，提升調查頻率、監測精度與風險預警能力，進而優化管理模式。

警政署保防組組長陳源輝補充，目前已有149架無人機，預計未來三年會陸續增購336架，每一架單價40.9萬元，經費達1億3千多萬元。