400罐「寮國進口乳液」藏14公斤海洛因 刑事局逮兩泰籍移工

刑事警察局5月接獲接獲關務署通報，3件寮國進口台灣包裹疑有毒品反應，警方會同關務人員開封查驗，發現包裹內有400罐膠原蛋白乳液，夾藏14.4公斤海洛因，警方布線跟監，發現兩名泰國移工接力收貨，警方逮捕兩人到案，依毒品罪嫌偵辦，2嫌經法院裁定羈押。

這批包裹自寮國寄出，5月6日抵達台北關，關務人員透過X光檢查發現異常，通知刑事局偵查第三大隊，警方會同海關拆封，發現每罐乳液內，都藏有一小包海洛因；警方按兵不動，仍將包裹發貨。

包裹5月8日送到桃園市觀音區一處地址，隔天24歲塔姓泰國移工現身收貨，第二天又轉交給42歲阿姓泰國移工；兩人分別在今年及去年的1月來台工作，但經由泰國同鄉介紹，透過臉書與泰國上游毒梟接觸，都是第一次在台灣從事轉運毒品勾當。

據了解，出面領取包裹的塔姓泰國移工，以自己名義當收件人，風險最大，因此做一次可以領55萬元泰銖；阿姓移工承接包裹，則可領取20萬元泰銖。

警方調查，運毒集團以「乳液罐」以假亂真，將結晶狀海洛因封裝於罐中，乳液罐仍可按壓出乳液，企圖躲過海關檢查，並以泰籍移工名義進口及收領夾藏毒品貨物，意圖製造斷點干擾偵辦。

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