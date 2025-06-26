「屋內到處還黏著皮」女碩士狠潑汽油燒死男友 死者母崩潰：她好可怕

台中謝姓女碩士懷疑李姓男友有小三起衝突，朝他潑2公升汽油點燃把李燒到體無完膚慘死，台中地院今開庭，謝當庭想道歉，李男母親嚇到奔逃顫抖稱「她好可怕！」李的姊姊直言，弟弟被燒死後，牆上、椅子四處都還黏著他的皮，求法官判謝無期徒刑；中院預計明中午宣判。

全案源於，謝女（34歲）去年4月9日因李男（40歲）機車沒油，她幫李買回時懷疑李有小三，找來陳姓乾哥一早8點多開車到李西屯區大聖街住處，李、謝口角衝突，謝憤而朝李潑汽油點燃燒，鄰居也拍下房子窗邊傳出陣陣哀嚎、慘叫並伴隨火光，李全身56%燒灼傷慘死。

台中地院國民法庭今下午開庭時，謝女稱自己理智線斷掉，對死者及家屬很抱歉，可以的話盼服刑出來後照顧被害家屬，每月給予2萬元維持20年一共480萬元。

檢察官詢問，案發後是否曾和被害家屬道歉？謝女表示，自己很想但一直沒有機會，並當庭起身轉向坐在訴訟參與人席的李男母親、李男姊姊，準備想鞠躬致歉。

但李男母親嚇到彈跳起身，直接朝法庭末端奔逃，經陪同開庭的犯罪被害人保護協會人員追上安撫，李母掩面痛哭，顫抖直言「她好可怕！」審判長田德煙向謝女表示，被害人拒絕接受致歉，請謝坐下不要再刺激對方。

李母表示意見時說，兒子自小體貼為節省家用報考軍校到空軍服役，她和兒子、女兒3人相依為命，謝女竟在她面前對兒子處以酷刑，她至今惡夢連連難以入眠，不斷和兒子說公正的法官會幫你主持正義，她和女兒都不敢提起心裡有多悲傷、不敢說出思念。

李母說，當初好心見謝女被母親趕出家門好心收留，但她一來家裡整個都亂了，害她家破人亡、面臨如此慘烈之事，甚至「在我面前處決我兒子。」

李男姊姊表示，謝女潑油縱火燒死人後，她清理屋內時驚覺牆壁、椅子上「到處都黏著弟弟的皮」，直言痛苦像是走入地獄，流到沒有眼淚，悲傷會持續一輩子，請求法官對謝女判處無期徒刑。

公訴檢察官陳隆翔指出，謝女因妒火變成怒火，作案前後有執行計畫、為自己辯解能力，辨識能力正常也不值得同情，犯後避重就輕最終才坦承，但考量她有回歸社會可能、再犯重罪率低，求刑14年6月至15年。

謝女的辯護人說，謝出生於嚴重家暴家庭，目睹母親遭父親毆打，後罹患精神疾患、丈夫因案入獄，和李男在一起後又因李涉毒、撞死人面臨牢獄，且發現李與其他女子曖昧，主張有刑法第19條辨識能力降低、第59條情堪憫恕減刑適用，建議量處7年，並施以保安處分2年。

審判長田德煙諭知，本案訂6月27日上午11點50分宣判。

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