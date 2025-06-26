吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

新北市三重分局員警黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食依托咪酯「喪屍煙彈」開車上路的男子黃國維毒駕撞死，留下愛妻及幼子。檢方依刑法妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪嫌起訴黃男，新北地方法院國民法官今天重判他18年6月徒刑。

檢警查出，肇事27歲黃男曾有多項前科，是警方列管治安顧慮人口，常在三重一帶滋事。案發前，他已吸食K他命、喪屍煙彈及安非他命，之後在大量混用毒品的精神狀態下，於凌晨開車上路，先前往新北三重載朋友，沿途危險駕駛，不斷飆車、左右偏離車道、違規左轉及闖紅燈等。

案發日當天凌晨1時26分，黃男行經三重正義北路、龍門路口時闖紅燈逆向暴衝，最後撞上巡邏行經該處正在停等紅燈的黃員所乘警車及另台白牌計程車，警車被巨大撞擊力衝擊，撞進對向騎樓內波及路邊19輛機車，車頭全毀。

強烈撞除造成警車內黃瑋震和周姓員警受困；肇事的黃國維肢體擦傷，同車林姓友人心臟功能異常；白牌計程車彭姓司機胸腹部及手腳擦挫傷，連同周、黃2警共5人送醫急救。但黃員經急救4小時後，仍因全身多處骨折致創傷性血胸，導致呼吸衰竭，最後宣告不治。

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