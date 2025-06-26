英國女柬埔寨一夜情後來台 幫男伴帶包裡面卻藏海洛因判16年

英國籍38歲女子DUR CIGDEM到柬埔寨旅遊，結識國籍不詳的男子「Jimmy」，Jimmy先請D女帶著他的行李飛來台灣，結果一入境，就被查出黑色包包夾藏3包海洛因，市價逾600萬元，法官考量D女未造成危害，依法減刑後，判她應在台灣服刑16年後再驅逐出境。

判決指出，去年4月12日，D女從英國倫敦希斯洛機場搭乘馬來西亞航空班機，前往柬埔寨金邊旅遊，7天候她自金邊搭機來台，一入境就被海關查獲走私海洛因，毛重約2.5公斤，當場依運輸一級毒品罪逮捕送辦。

D女被逮後否認運毒，宣稱不知道她的背包怎會被放入黑色包包，還舉她跟一名國籍不詳男子「Jimmy」的認識過程，稱她剛到金邊就被「Jimmy」搭訕，兩人約好來台灣，「Jimmy」先叫她帶著行李過來，豈料「Jimmy」卻在裡面夾藏海洛因。

高雄地方法院審理時，法官發現，D女曾經將行李箱及Jimmy的黑色包包，短暫放在飯店大廳，但按當時情況，「Jimmy」應該不可能馬上割開D女包包，將海洛因放入夾層，認定D女應該知道黑色包包是「Jimmy」所有。

法官認為，D女被逮捕後，雖然拿出「Jimmy」傳送的「當你在廁所時，我在你的行李中放了一樣東西」訊息，但這則訊息應是D女經海關查獲後，「Jimmy」為了迴護她而刻意傳送的訊息，考量毒品未流入市面即被查獲，依法減刑後，判她16年徒刑。可上訴。

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