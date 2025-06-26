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國立大學碩士女狠燒死男友 稱：以為揮發不知真會起火

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中就讀國立大學碩士的謝姓女子和李姓男友因感情問題大吵，她竟朝對方潑2公升汽油點燃，把李燒到體無完膚慘死；台中地院國民法庭今傳證鑑定醫師，其認為謝因濫用K菸釀情緒衝動，但辨識、認知能力均正常，謝也稱潑油後以為「已經揮發，不知會真的起火。」

全案源於，謝女（34歲）去年4月9日因李男（40歲）機車沒油，她幫李買回時懷疑李有小三，找來陳姓乾哥一早8點多開車到李西屯區大聖街住處，李、謝口角衝突，謝憤而朝李潑汽油點燃燒，鄰居也拍下房子窗邊傳出陣陣哀嚎、慘叫並伴隨火光，李全身56%燒灼傷慘死。

謝全認罪僅提精神抗辯，中院上午傳鑑定醫師作證，醫師指出謝當時為碩士在職進修，曾從事醫美業也曾擔任產品銷售總監，2016年結婚後育有2女，但先生因案入獄，本身和婆婆也因家暴問題回娘家居住，她2017年和李男認識，彼此都各自有家庭，雙方也有共識想結束各自婚姻。

醫師說，謝女原有用毒習慣，和李男在一起後施用頻率增加，因長期吸食K菸導致膀胱炎，經回溯4月9日案發當天前一日，謝女8日晚上有施用毒品咖啡包、作息日夜顛倒，

謝女在鑑定時也表達，當時因李男機車沒油，是李母請她去加油站購買，她才會提著整桶汽油回到李的住處，並非她一開始就預謀要買汽油縱火燒死人。

謝女還說，事發前半年和李男常常爭吵，她曾勸李不要再販毒，但李卻要她去買東西當藉口支開，私下又偷偷販毒，自己曾撞見過又大吵，近半年來爭執不斷，李還會恐嚇她、說要拿槍打她，認為當天應是累積的情緒爆發才失控。

謝女說，朝李潑完汽油後又進入屋內，覺得李身上的汽油應該已經「揮發了」才點火，只是想要嚇嚇他，不知道真的會起火。

醫師指出，經綜合判斷、鑑定認為，謝女雖有憂鬱、B群人格障礙，但她案發時判斷力、辨識力及認知功能均正常，謝也清楚表達自己做錯事，願受法律制裁。

醫師研判，謝女因吸食K菸等毒品等物質濫用，造成衝動控制力下降、記憶混淆，但物質濫用畢竟是個人造成。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

謝女（左）和李姓男子（擔架上）爭吵竟朝他潑汽油引燃，釀對方活活被燒死。圖／民眾提供
謝女（左）和李姓男子（擔架上）爭吵竟朝他潑汽油引燃，釀對方活活被燒死。圖／民眾提供

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