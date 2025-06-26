雲林破獲大型毒工廠起出192公斤K他命 2年內已賣712公斤...暴利4億

雲林地檢署接獲線報指雲林地區有大型製毒工廠，即會同桃園市警調、雲林台西分局成立專案小組，經多月跟監蒐證，從今年2月到5月在台中、台北和雲林等處搜索，最後在雲林台西鄉一處民宅查獲製毒工廠，起出價值逾1億元的愷他命高達195公斤及大批製毒工具，陸續逮捕紀男等4人，今天毒品危害防制條例及組織犯罪等罪嫌起訴。

雲林地檢署今年初獲報，有製毒集團在雲林縣境內設置大型愷他命製毒工廠，即由檢察官廖易翔指揮桃園市調查處、桃園分局與台西分局組成專案小組，歷經數月蒐證跟監，今年2月及5月間，分赴雲林、台中、台北等地搜索，成功破獲藏匿在雲林縣台西鄉一民宅之愷他命製毒工廠。

檢警周陸續逮捕紀姓主嫌（43歲）、林姓（37歲）、劉姓（45歲）、葉姓（36歲）等4人，聲押獲准，全案今天偵查終結，將4人提起公訴。

檢方指出，紀姓男子等4人，為賺取暴利，由紀男到雲林縣台西鄉承租一間民宅作掩護，平日鮮少進出。紀男先指導製毒方法，並從去年1月，由紀男提供愷他命的先驅原料及製毒器具，再由林、劉、葉3人開始製毒，在紀男指揮操縱下，完成製造愷他命並加以分裝，送往紀男指定之地點，交付給不詳對象販售。

檢方從查扣的販毒手冊，發現從前年至去年12月底，該集團已累計製造販售愷他命成品多達712公斤，暴利4億多元，數量相當大。

主任檢察官朱啟仁表示，該製毒工廠設備齊全、化學原料充足，規模堪稱近年來最具規模的「毒工廠」。現場查扣大量製毒原料、第3級愷他命半成品與成品，純質淨重高達195公斤，黑市價值初估達破億元。檢方將持續貫徹「新世代反毒策略」，從源頭徹底打擊製毒、販毒，打造無毒家園目標。

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