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最大電詐水房女會計聲押 檢方提訊24歲女首腦

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，廿四歲詐團女首腦歐俞彤（左）移送北檢複訊。記者陳正興／攝影
台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，廿四歲詐團女首腦歐俞彤（左）移送北檢複訊。記者陳正興／攝影

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，前天針對律師洩密、南部出金據點發動第五波搜索，拘提約談十四人到案，包括替水房女主謀歐俞彤作帳的女會計林郁妘，昨被移送複訊後遭聲押；檢方也提訊在押的歐女，消瘦的她在羈押後首次在鏡頭前曝光，與社群光鮮亮麗的模樣判若兩人。

歐俞彤（廿四歲）過去在ＩＧ分享許多旅遊美照，還擺出撩人姿勢，被稱為全台最辣水房女王；北檢今年二月偵辦第四波「斬金行動」，聲押禁見歐女獲准。

檢方前天一併搜索約談涉洩密給詐團的律師陳湘傳，訊後命五十萬元交保、限制出境出海，另名律師徐孟琪請回；昨由新北市刑大再移送十二名核心幹部。

歐俞彤被控架設逾二千個假投資網站，藉假出金八億五千萬元，八個月內成功詐得一百五十七億元，全台共五千多人受害，檢方月前依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等罪起訴八十人，歐俞彤遭求刑廿五年。

詐團 律師

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