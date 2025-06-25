影／躲離島就沒事？10案通緝犯藏身金門6年 警攔查機車意外破案

58歲劉姓男子因詐欺、毒品與偽造文書等案件，自108年起陸續遭多縣市地檢署通緝，近日跨海藏身金門，以化名隱匿行蹤，沒想到前天他騎機車外出，最終卻因一塊褪色嚴重的車牌露出馬腳，金湖分局員警覺得他形跡可疑，將他盤查後，隨即將人帶回。

金湖分局表示，金湖所員警日前巡邏行經新市圓環時，見1名男子騎乘的機車車牌斑駁褪色嚴重，明顯有可疑，便立即上前攔查，劉男被攔下後，雖然自信地唸出別人的身分證字號及出生日期，並出示變造的駕駛執照，謊報身分，企圖蒙混過關，且表示機車是朋友的，員警見駕照的照片大小有異且有裁剪痕跡，進一步詳細查詢車主相片，竟發現照片是偽造，劉嫌見大勢已去，最後坦承自己是通緝犯。

經警方調查，劉男自108年陸續遭宜蘭地檢、台北地檢、屏東地檢及高雄地檢等10處地檢發布通緝，其案件涉及毒品、詐欺及偽造文書等多項前科，近期來金門後用化名生活，居無定所，此次因交通違規遭警方查獲，使用偽造駕照之行也同時觸犯刑法212條偽造特種文書。