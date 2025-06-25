影／國道逼車還肇逃！警跨區抓通緝犯 驚見多種毒品、加熱菸

毒品通緝林姓男子前天開懸掛偽造車牌賓士汽車在國道1號三重路段不僅惡意逼車還肇逃，新店派出所所長劉伊荏昨跨區會同板橋警方聯手逮人，車內搜出各式毒品依法送辦。

新北市新店警分局安和派出所所長劉伊荏昨天上班途中行經板橋區和平路街安樂巷，發現路停放路邊的白色賓士汽車，其車號正是前天通報涉嫌在國道1號三重交流道發生惡意逼車及肇事逃逸案的肇事汽車，劉員正欲通報內員警前往支援埋伏立際，林姓男子（48歲）突然出現開車門準備離去。

劉員見狀立即上前強行將車門打開，搶下車鑰匙，雙方拉扯過程中，劉員急忙通報轄區板橋警分局信義派出所警力前往支援，當場壓制逮捕林男。

經查，林男為新北地檢署發布2件毒品案件通緝犯，現場檢視該輛賓士汽車車牌為偽造車牌，已為監理單位註銷的原車牌則藏在後車箱夾層，警方逮捕後執行附帶搜索，於車內搜出海洛英3包，重12.6公克，海洛英殘渣袋6包、安非他命2包，重9.1公克、安非他命吸食器1組、依托咪酯煙彈5個，共重30.4公克，電子加熱菸管2支。警詢後昨依毒品通緝、偽變造車牌、毒品等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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