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桃園8旬翁路上遭打死 嫌稱被挑釁孫哀慟「人就這樣走了」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名82歲老翁22日晚間行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，疑與人發生爭執遭人毆打，送醫後死亡，警方獲報到場將將現場5人移送法辦，動手傷人的35歲彭姓男子稱是老翁挑釁才出手推了對方，桃園地檢署檢察官複訊後向法院聲押彭男獲准，另4人飭回。

有網友昨在社群平台發文，指出「我的阿公被打，然後腦出血過世了」，原PO表示22日晚間約6時30分至8時之間，阿公騎車經過桃園區益壽七街與信陽街28巷路口，阿公疑似與對方發生衝突，結果後續變成對方5、6人對阿公一人。事發後阿公送往桃園醫院急診，當天半夜就腦出血失去意識

對此原PO相當悲痛，表示阿公80多歲了，在他心中就是一位可愛的老人家，每天騎車在家附近到處亂晃，跟熟人相遇就打招呼，日復一日，總以為阿公可以很長壽，沒想到就這樣走了；對方稱阿公當街露鳥調戲女生，讓家人相當氣憤，無奈監視器畫面不夠清楚，除了推人之外其他動作都很模糊，希望網友能幫忙。

據了解，老翁疑有失智情形，當時騎車行經桃園區益壽七街與信陽街28巷路口，遇到路邊住家一群人在門口烤肉，其中屋主妹妹的35歲彭姓男友與老翁發生爭執，隨即出手推了老翁，導致老翁摔倒撞到頭，送醫時老翁意識清楚，送醫後卻因顱內出血惡化失去意識，經轉院搶救仍於昨日離世。

對此彭姓男子起初向警方供稱是老翁自己摔倒，後來又改口是老翁主動挑釁所以才動手推人，而在場其他人則喊冤當時並無認為老翁有挑釁之意，不知為何彭男會憤而動手，認為無辜受牽連。

桃園分局表示，民眾因故發生衝突，員警獲報後立即趕赴現場，協助傷者送醫，但傷者仍因傷重於2日後不治死亡，目前員警已調閱監視器釐清案情，並將嫌犯及在場人均帶回偵辦，本案已報請桃園地檢署指揮偵辦並已辦理相驗完畢，彭姓嫌犯已聲押獲准，死者將擇日解剖。

桃園市一名82歲老翁22日晚間行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，疑與人發生爭執遭人毆打，送醫後死亡。動手傷人的35歲彭姓男子稱是老翁挑釁才出手推對方，檢方訊後聲押彭男獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名82歲老翁22日晚間行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，疑與人發生爭執遭人毆打，送醫後死亡。動手傷人的35歲彭姓男子稱是老翁挑釁才出手推對方，檢方訊後聲押彭男獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名82歲老翁22日晚間行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，疑與人發生爭執遭人毆打，送醫後死亡。動手傷人的35歲彭姓男子稱是老翁挑釁才出手推對方，檢方訊後聲押彭男獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名82歲老翁22日晚間行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，疑與人發生爭執遭人毆打，送醫後死亡。動手傷人的35歲彭姓男子稱是老翁挑釁才出手推對方，檢方訊後聲押彭男獲准。記者周嘉茹／翻攝

桃園地檢署 意識

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