押肉票談判無果仍「還押」 為討20萬擄人3煞落網
張姓男子積欠20萬元債務，日前遭人押至新北市三峽區軟禁凌虐，期間曾被討債分子押出與家屬協商破局，後續遲未支付債款，家屬昨凌晨報警求助，台北市警方昨午循線前往新北樹林查獲涉案男女3人，救出張男，另查獲毒品依托咪酯等，詢後依法送辦。
警方調查，61歲張男先前向人商借20萬元公司營運周轉金，6月20日接獲債主電話聯繫外出後遲未返家，被35歲陳男、51歲陳男、34歲鄒女等人押往新北三峽某民宅軟禁、毆打凌虐，致張男頭部、背部受傷出血。
陳等3人6月21日晚上9時許駕駛汽車將張男押往台北捷運中山站外，約出張男家屬見面談判債務，未獲債款，又將張男押返窩點控制。
張男家屬返家後，直到6月24日凌晨2時許才向新北市警方報警求助，台北市警方接獲轉通報展開偵辦，昨午獲悉陳等3人到張男位於新北樹林樹新路上的公司據點翻找資料討債，旋即以優勢警力圍捕。
警方除查獲陳等3人，也在其座車中查扣毒品依托咪酯煙彈3顆、煙油2罐、手機6支等證物，後續循線救出張男，詢後依妨害自由、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
據悉，陳等3人此前未有黑幫註記，但屢涉組織、毒品、詐欺等案，前科累累，警方將3人依法送辦後，檢警正持續追查是否有其他共犯等，詳細案情仍待查。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言