押肉票談判無果仍「還押」 為討20萬擄人3煞落網

張姓男子積欠20萬元債務，日前遭人押至新北市三峽區軟禁凌虐，期間曾被討債分子押出與家屬協商破局，後續遲未支付債款，家屬昨凌晨報警求助，台北市警方昨午循線前往新北樹林查獲涉案男女3人，救出張男，另查獲毒品依托咪酯等，詢後依法送辦。

警方調查，61歲張男先前向人商借20萬元公司營運周轉金，6月20日接獲債主電話聯繫外出後遲未返家，被35歲陳男、51歲陳男、34歲鄒女等人押往新北三峽某民宅軟禁、毆打凌虐，致張男頭部、背部受傷出血。

陳等3人6月21日晚上9時許駕駛汽車將張男押往台北捷運中山站外，約出張男家屬見面談判債務，未獲債款，又將張男押返窩點控制。

張男家屬返家後，直到6月24日凌晨2時許才向新北市警方報警求助，台北市警方接獲轉通報展開偵辦，昨午獲悉陳等3人到張男位於新北樹林樹新路上的公司據點翻找資料討債，旋即以優勢警力圍捕。

警方除查獲陳等3人，也在其座車中查扣毒品依托咪酯煙彈3顆、煙油2罐、手機6支等證物，後續循線救出張男，詢後依妨害自由、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據悉，陳等3人此前未有黑幫註記，但屢涉組織、毒品、詐欺等案，前科累累，警方將3人依法送辦後，檢警正持續追查是否有其他共犯等，詳細案情仍待查。

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