【重磅快評】賴清德反毒喊8年 原來是反假的？

聯合國將每年6月26日定為「國際禁毒日」，總統賴清德去年的626特別感謝閣揆卓榮泰宣示要把毒品盛行率逐年降低1%，日前警察節他也宣示要統合六大緝毒系統全力防制毒品危害，但台南近日卻被踢爆有大批毒品試劑逾效期，最長更逾期6年。賴清德在當行政院長時就喊反毒，到底是反真的？還是反假的？

歷任總統及行政院長都說要向毒品宣戰，賴清德也不例外。2017他升任行政院長時就推出「新世代反毒策略行動綱領」，並設立專案辦公室，整合教育部、法務部、衛福部、海委會、海關總署以及警政署、調查局等單位全力防毒。

根據官方統計，2017年毒品新生人口為14017人，逐年減至13539人、10112人 、9317人、7706人、8747人、8888人，去年1月至8月毒品新生人口約5000人。從趨勢來看，初期似有成效，但近三、四年來已無明顯降幅，反毒工作已有重新檢討必要。

明天又是國際禁毒日，不知賴清德會再作出什麼反毒宣示。但諷刺的是，台南市議員日前踢爆台南警方使用的毒物及尿液快篩試劑過期，數量高達7601支，幾乎佔了全部試劑的半數，其中還有效期在2019年就過期了。

更離譜的是，警方查獲毒駕後卻因尿檢報告逾時，導致無法在時效內舉發，光是今年到目前為止就有63件，痛批警方螺絲鬆了，連市長黃偉哲也覺得太扯了，要求警方立即改善。但這只是螺絲鬆了嗎？是誰的螺絲鬆了？黃偉哲批警方太扯了就沒事嗎？

使用毒品是公訴罪，只要檢察官或司法警察得知有任何犯罪事實發生，即可依職權開始偵辦調查，但有無使用毒品，必須經試劑檢驗及尿液檢驗，得到陽性反應才可以移送辦；如果警方的試劑有近半數已逾效期，之前警方處理案件的檢驗結果可信嗎？其中有無疏漏冤假 ？

除了試劑逾期，民代還發現，就算試劑是正常的，但卻因為尿檢報告逾時，導致無法在時效內舉發，光今年台南市就已經有63件。 台南市警察局長林國清解釋，這是全國性的問題，警政署發現其他單位也有逾期的情形。

台南市衛生局的說法是「收取檢體次日起14工作天即匯出檢驗報告，並將報告函送原送檢單位」，如果真 是如此，那政府整個緝毒系統是出了什麼問題？沒有在時效內舉發的案件難道就重重舉起、輕輕放下？甚至一筆勾銷，比交通違規罰單銷單還容易？難道沒有人要為此負責？

更讓人覺得此事非同小的是，台南市警察局長林國清表示，尿檢逾時是全國性的問題，如果此言當真，那試劑過期的情形也可能不只台南一地，毒物及尿液快篩試劑不比新冠肺炎篩劑，效期逾期或許還有參考價值，看醫生就診就沒事，但毒品被告有無刑責是一劑定江山，這要何其慎重啊！

司法警察未舉發犯罪，原則上不會構成刑責，除非有包庇、縱容等情況，但明明試劑有問題，尿檢作業常逾時，導致檢驗正確性存疑、毒駕案件未能舉發，問題存在已久， 試劑效期甚至逾期6年，有沒有人謀不臧，是應該要好好深究，而不是說一句「回收銷毀」就可以交代過去。

如果台南市的情形並非個案，那就可以幾乎斷言政府的反毒工作可能只是淪為數字遊戲。毒品新生人口近年來維持在八、九千人之間，看似平穩，但隱藏黑數有多大，恐怕沒人敢打包票。怪不得卓榮泰去年只敢 向賴清打包票要把毒品盛行率降一個百分點，支票小到不能再小，賴清德竟要「特別感謝」卓榮泰，這不是演戲是什麼？

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