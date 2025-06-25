逆子！為錢弒母縱火滅跡 法醫解剖驚見案情不單純

桃園市龍潭區中興路某透天厝今年2月22日中午發生火警，發現女屋主全身焦黑倒臥三樓不治，法醫驗屍驚見女屋主肋骨斷裂，檢警逮回逃亡4天的同住長男，桃園地檢署今依殺害直系血親尊親屬、損壞屍體、縱火、違反保護令等罪起訴，將由國民法官庭審理。

起訴指出，原姓葉後改為郭姓38歲男子，早年因酒駕公共危險及多次違反家暴法等罪10年來陸續出入監所，2名姊姊和1名弟弟也因郭男經常家暴搬離老家，郭母為了顧兒仍與他同住，最後一次申請保護令為2023年6月19日，裁定內容為郭男自監所離開後，即日遷出母親位於龍潭住處，且須離郭母至少100公尺，2年效期至今年6月18日止，但郭男2024年2月20日因家暴案出監後，又回家和母親住。

今年2月20日晚間至21日之間，有無數次對母親暴力相向的郭男，為了索討金錢，先以不知名的銳器刺向郭母心臟，遭她閃過刺中左上臂及靠近腋下皮層後，逆子竟猛擊母親下腹部造成皮下軟組織出血，又重擊頭部、掩住口鼻，造成郭母因腦髓損傷及窒息死亡。

郭男為免弒母重案遭人發現，22日上午10時18分至11時48分監，將郭母放置在透天厝三樓神明廳旁的小房間內，然後以打火機點燃母親身上衣物及房內可燃物，在於三樓神明廳內、三樓、二樓、一樓廚房樓梯口、一樓美容院洗頭椅、客廳、書桌等10餘處點燃冥紙、衣物、紙張等可燃物，又開啟廚房瓦斯爐燃燒抹布、冥紙，企圖引火爆炸燒毀母親屍體及整棟透天厝，犯案後緊閉一樓鐵門離去。

起訴指，郭母的屍體因高溫火燒而造成大範圍焦化，同時本案透天厝多處受火熱不等程度的燒損、變色、碳化，幸經桃園市消防局救難人員撲滅火勢，才未損及本案透天厝的主要結構部分而未發生燒毀結果。

檢警追查，郭男犯案離開後，22日當天下午2時28分在中壢火車站購買往花蓮車票，卻在宜蘭礁溪火車站下車，隨即改成葛瑪蘭客運前往台北轉運站，又搭乘國光客運到台中，23日晚上7時12分到台中某眼鏡行配眼鏡時，又冒簽某人刷卡付費，四處竄逃，直到25日晚上9時10分在桃園中壢區新興路某旅社遭龍潭警方拘提到案，27日向法院聲請羈押禁見獲准。