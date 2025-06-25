強化邊境安全 航警局導入X光圖檔影像AI數位分析系統
旅運市場持續暢旺，航空警察局為解決機場通關困境，同時提升安檢效能及紓緩安檢人力，航警局與科研單位合作，自主研發「X光圖檔影像AI數位分析系統」，將AI影像識別技術導入X光機行李檢查設備，藉由深度學習訓練，並透過快速掃描行李內物品的形狀、紋理、材質及有機無機特性，有效識別危安（險）物品等違禁物。期能大幅降低人為誤判，縮減檢查時間，協助安檢人員迅速辨識可疑物品，進而減少旅客排隊等候時間。
航空警察局局長廖恆裕表示，「X光影像AI辨識系統」目前已可辨識打火機類、刀類、工具類、噴罐類、電池類、槍（子彈）及爆裂物類等危安(險)物品，並包含大麻、K他命及MDMA等毒品，持續透過累積影像分析訓練，未來更可應用於爆裂物偵測、毒品查緝及航空郵包檢查，進一步提升安檢效能。預期將以每季新增辨識3種毒品及10種危安（險）物品為目標，持續開發精進。此外，AI辨識系統亦可整合各國不同的危安（險）物品等違禁品規範，透過影像與技術融合學習，建立預警機制，為全球機場提供更多元化的解決方案。
廖恆裕指出，因應形形色色的危安(險)物品以及新興毒品層出不窮、走私毒品手法日益翻新，安檢設備及技術亦須與時俱進。為了強化檢查效率，航警局在2024年初即著手AI技術的研發導入，今年（2025）研發成果已漸趨成熟，隨著技術持續更新，AI將扮演著未來安檢查驗的重要輔助工具，協助機場有效疏解人流壓力，有效保障旅客飛航安全及增進違禁物品的查緝效能。
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