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又是毒駕！衝撞等紅燈機車釀4傷 貨車司機竟吸喪屍煙彈

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區昨晚1輛小貨車追撞停等紅燈機車，4名騎士當場被撞倒地，造成1名騎士昏迷1名騎士大腿骨折。肇事的蔡姓駕駛辯稱煞車不及才會釀禍，但警方查出他不但駕照已註銷，還疑似邊開車邊吸喪屍煙彈，詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦。

據了解，疑似毒駕的34歲蔡姓男子是家電行的送貨司機，昨天晚間6時許駕駛小貨車行經板橋區成都街與重慶路口時，突然高速衝撞前方多輛停等紅燈的機車、造成37歲蔡男、45歲葉男、41歲林男及64歲柯男等4名騎士被撞連人帶車倒地。

警方及救護人員獲報趕抵，發現蔡姓騎士大腿骨折、葉男則重傷昏迷、林男及柯男全身多處擦挫傷，肇事的蔡姓貨車駕駛向警方辯稱因煞車不及才會釀禍，但警方追查後發現，蔡男駕照早於2020年因遭記點被註銷，還在他身上查獲依托咪酯喪屍煙彈，懷疑蔡男邊開車邊吸食喪屍煙彈肇禍，詢後將依公共危險及毒品罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔡男駕駛小貨車追撞前方等紅車車潮。記者黃子騰／翻攝
蔡男駕駛小貨車追撞前方等紅車車潮。記者黃子騰／翻攝
現場多名騎士受傷，救護人員趕抵救援。記者黃子騰／翻攝
現場多名騎士受傷，救護人員趕抵救援。記者黃子騰／翻攝
救護人員趕抵現場救援。記者黃子騰／翻攝
救護人員趕抵現場救援。記者黃子騰／翻攝

毒品 喪屍煙彈

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