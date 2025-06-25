影／三重毒蟲拒檢飆逃撞倒老人 失控衝撞爭鮮翹孤輪翻車慘摔

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聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重昨晚有1輛機車拒絕警方攔檢，飆車逃逸途中撞倒1對騎機車的無辜老人，害人摔倒受傷，下一秒自己即失控衝向路旁壽司店，迎面狠狠撞擊騎樓柱子翻車慘摔。警方逮捕2名嫌犯，搜出3種毒品

員警昨晚近10時巡邏經三重區龍濱路，發現34歲劉男騎機車搭載39歲賴男，違規停車鬼鬼祟祟，靠近盤查時，嫌犯猛然加速逃逸，沿途不顧警方鳴笛追逐、按喇叭示意停車，持續橫衝直撞蛇行、逆向竄逃。

犯嫌逃到龍門路、正義北路口，不慎撞倒75歲陳姓老翁搭載66歲洪姓老婦的機車，接著失去平衡衝向路旁店家騎樓猛然撞上柱子，機車後輪揚起翻車，員警立刻趨前上銬逮捕2人，並通報救護車將2名老人送醫，初步檢查只有肢體擦挫傷，但因年紀大，傷勢變化尚待觀察。

員警隨後在嫌犯身上搜出3種毒品，包括1瓶依托咪酯煙油13.57公克、1包安非他命0.95公克、2包海洛因共0.53公克、3顆依托咪酯煙彈14.94公克，警詢後依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2名毒蟲昨晚在三重區拒檢飆車逃逸，在路口撞倒無辜騎機車的老人，下一秒自己去撞騎樓柱子摔個狗吃屎，身上被警方搜出3種毒品。記者林昭彰／翻攝
2名毒蟲昨晚在三重區拒檢飆車逃逸，在路口撞倒無辜騎機車的老人，下一秒自己去撞騎樓柱子摔個狗吃屎，身上被警方搜出3種毒品。記者林昭彰／翻攝
2名毒蟲昨晚在三重區拒檢飆車逃逸，在路口撞倒無辜騎機車的老人，下一秒自己去撞騎樓柱子摔個狗吃屎，身上被警方搜出3種毒品。記者林昭彰／翻攝
2名毒蟲昨晚在三重區拒檢飆車逃逸，在路口撞倒無辜騎機車的老人，下一秒自己去撞騎樓柱子摔個狗吃屎，身上被警方搜出3種毒品。記者林昭彰／翻攝
2名毒蟲昨晚在三重區拒檢飆車逃逸，在路口撞倒無辜騎機車的老人，下一秒自己去撞壽司店騎樓柱子摔個狗吃屎。警方逮捕時吸引許多路人圍觀。記者林昭彰／翻攝
2名毒蟲昨晚在三重區拒檢飆車逃逸，在路口撞倒無辜騎機車的老人，下一秒自己去撞壽司店騎樓柱子摔個狗吃屎。警方逮捕時吸引許多路人圍觀。記者林昭彰／翻攝

毒品 三重

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