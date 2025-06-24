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李正皓遇襲案3嫌送辦 檢令5萬至10萬元交保並限制住居

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

政治評論員李正皓6月19日在台北內湖三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，21歲吳男落網稱因行車糾紛報復，但警方查出案發時李姓、吳姓、陳姓男子也在場，疑似同案共犯，昨晚循線將3人拘捕到案，依法送辦，士檢複訊後依傷害、強制罪嫌分別令3人5萬、5萬、10萬元交保，限制住居。

警方調查，34歲李男、24歲吳男及27歲陳男，案發前日曾與動手噴灑辣椒水的吳男，分別駕駛汽車、騎乘機車到三立電視台附近徘徊「場勘」2個多小時；案發時吳男騎乘機車到電視台外犯案，其餘3人也駕駛汽車出現在現場。

警方6月20日先查獲傷人的吳男送辦，檢方複訊後認定他涉嫌組織犯罪、傷害、強制等罪，有逃亡、滅證、勾串、反覆實施之虞，向法院聲押禁見，士林地院則裁定無保請回，限制住居，不得與其他共犯聯絡 。

6月23日深夜時機成熟，警方再循線於新北市拘捕李男、吳男、陳男到案，經夜間停止訊問，6月24日初步偵詢後，依組織犯罪、傷害、妨害自由等罪嫌送辦；士林地檢署午間複訊後，認定3人涉嫌傷害、強制罪，令李男10萬元、吳男5萬元、陳男5萬元交保，皆限制住居。

據悉，傷人的吳男犯後稱因「行車糾紛」報復李正皓，其餘3人到案也閃爍其詞，對於案發前後出現內湖原因，皆稱「逛街」、「運動」，辯稱不清楚吳男傷人原因，否認涉案，警方認為3人說詞避重就輕，正持續追查是否確切犯案動機等案情。

新北市吳姓男子拿辣椒水噴灑政治評論人李正皓，遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝
新北市吳姓男子拿辣椒水噴灑政治評論人李正皓，遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
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李正皓 內湖

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