快訊

重磅回歸！006208宣布費用率調降、未來也可望進行分割

飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

新北藍黨工遭訴 侯友宜批司法「雙重標準」：成打擊異己工具

聽新聞
0:00 / 0:00

政治評論員李正皓遭噴辣椒水案 3犯嫌5萬至10萬元交保

中央社／ 台北24日電

政治評論員李正皓（圖）遭人噴辣椒水，警方昨晚再逮捕3名共犯移送士檢偵辦。檢察官今天訊後，諭令3人各以新台幣5萬元至10萬元交保並限制住居。圖／聯合報系資料照片
政治評論員李正皓（圖）遭人噴辣椒水，警方昨晚再逮捕3名共犯移送士檢偵辦。檢察官今天訊後，諭令3人各以新台幣5萬元至10萬元交保並限制住居。圖／聯合報系資料照片
政治評論員李正皓遭人噴辣椒水，涉案吳姓男子獲法院諭知請回後，警方昨晚再逮捕3名共犯移送士檢偵辦。檢察官今天訊後，諭令3人各以新台幣5萬元至10萬元交保並限制住居。

士林地檢署表示，依刑法傷害、強制罪，諭令陳姓被告、吳姓被告各以5萬元交保，李姓被告則以10萬元交保，3人均限制住居。

全案起於，李正皓19日晚間駕車載女友離開電視台時，在電視台車道口處突遭1名男子上前攔車，男子隨即持辣椒水朝李正皓臉部噴灑後逃逸。

警方獲報追查，20日逮捕涉案的21歲吳姓男子，他供稱因雙方行車糾紛才犯案。士林地檢署訊後向法院聲請羈押，法官諭知吳男限制住居後請回，命不得與共犯聯絡。

為釐清犯案動機及是否有他人涉入，警方持續追查，昨晚陸續逮捕3名共犯，分別為34歲李姓男子、24歲吳姓男子及27歲陳姓男子。3人供稱案發當晚僅陪吳男逛街、運動，未參與犯案。

警方詢後，依涉嫌違反組織犯罪防制條例及刑法傷害等罪，將3人移送士林地檢署。檢警持續追查犯案動機、是否有幕後主使及幫派天道盟涉入等情事。

辣椒水 李正皓

延伸閱讀

影／警逮噴李正皓辣椒水3共犯 1男疑天道盟...犯案前一天到三立場勘

有黑道介入？李正皓遭噴辣椒水攻擊 北市警再追3人調查

他持辣椒水攻擊李正皓遭檢方聲押 士林地院：無保請回、限制住居

不滿李正皓開車態度 21歲男怒噴辣椒水！士檢複訊聲請羈押禁見

相關新聞

政治評論員李正皓遭噴辣椒水案 3犯嫌5萬至10萬元交保

政治評論員李正皓遭人噴辣椒水，涉案吳姓男子獲法院諭知請回後，警方昨晚再逮捕3名共犯移送士檢偵辦。檢察官今天訊後，諭令3人...

情侶深夜路邊違停被警搜出喪屍菸彈 一查女子竟是3條通

新北市34歲劉男今晨開車載34歲洪姓女友，因違停路旁被新莊警盤查。警員發現車內有抽完的依托咪酯煙彈，立即喝令2人下車受檢...

李正皓遇襲案3嫌送辦　檢僅認2罪嫌令5萬至10萬元交保

政治評論員李正皓6月19日在台北內湖三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，21歲吳男落網稱因行車糾紛報復，但警方查出案發時李姓、吳...

男子見警急將喪屍煙彈塞褲腰 樹林警派出所長鷹眼揪毒

新北市樹林警分局彭厝派出所所長陳祺哲及員警陸敏理日前巡邏時，在樹林新興街上見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時...

因「達標」不抓毒只抓槍？ 北投主謀警判2年8月、兩同事「盲從」緩刑

台北市警北投分局前偵查隊警務員楊定邦與偵查佐陳治中、江憲瑞，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品遭訴，台灣高等法院今依侵占公用財物...

中壢4男女口角打架上演追車 撞翻14汽機車肇逃...後果慘

桃園市39歲黃男和呂姓妻子昨晚深夜在中壢區福州路、杭州路口，遇見41歲友人高男及詹姓女友，黃男不滿高男講他壞話，雙方口角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。