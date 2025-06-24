情侶深夜路邊違停被警搜出喪屍菸彈 一查女子竟是3條通

新北市34歲劉男今晨開車載34歲洪姓女友，因違停路旁被新莊警盤查。警員發現車內有抽完的依托咪酯煙彈，立即喝令2人下車受檢，總共查獲4顆空煙彈及1顆裝滿依托咪酯的毒煙彈。還查出洪女是竊盜、毒品通緝犯，詢後將2人依毒品罪嫌送辦。

據了解，新莊分局光華派出所警員今天凌晨12時許巡邏行經新莊區裕民街時，發現1輛汽車違停在路旁。警員立即上前攔查，發現開車的劉男及副駕駛座的洪女神情慌張，此時警員發現腳踏墊上有煙彈，立即喝令2人下車受檢。

經搜查後警方共在車上查獲4個吸食完畢的空煙彈，並在劉男身上發現1顆還未使用過的依託咪酯喪屍菸彈，另外還查出洪女因毒品及竊盜罪嫌遭通緝，詢後依毒品罪嫌將2人送辦，洪女依竊盜、毒品通緝解送歸案。

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