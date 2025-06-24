男子見警急將喪屍煙彈塞褲腰 樹林警派出所長鷹眼揪毒

新北市樹林警分局彭厝派出所所長陳祺哲及員警陸敏理日前巡邏時，在樹林新興街上見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時瞥見張姓駕駛急忙將一顆喪屍煙彈取下藏至褲腰處，隨後在其車上起出毒品咖啡包4包，當場將人依涉犯毒品危害防制條例帶回派出所偵辦。

陳、陸2人當時見22歲張男駕駛的黑色自小客車怠速停於紅線上，正打算上前欲對張男盤查身分，一靠近便發現張男迅速將手中的喪屍煙彈取下，塞進褲腰處，於是立即喝令張男熄火下車。

2警除喪屍煙彈外，並於張男自小客車前方置物箱內，又起出毒品咖啡包4包，於是當場毒品危害防制條例現行犯將張男帶回，詢後移送新北地檢署依法偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885