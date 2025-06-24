快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

男子見警急將喪屍煙彈塞褲腰 樹林警派出所長鷹眼揪毒

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林警分局彭厝派出所所長陳祺哲及員警陸敏理日前巡邏時，在樹林新興街上見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時瞥見張姓駕駛急忙將一顆喪屍煙彈取下藏至褲腰處，隨後在其車上起出毒品咖啡包4包，當場將人依涉犯毒品危害防制條例帶回派出所偵辦。

陳、陸2人當時見22歲張男駕駛的黑色自小客車怠速停於紅線上，正打算上前欲對張男盤查身分，一靠近便發現張男迅速將手中的喪屍煙彈取下，塞進褲腰處，於是立即喝令張男熄火下車。

2警除喪屍煙彈外，並於張男自小客車前方置物箱內，又起出毒品咖啡包4包，於是當場毒品危害防制條例現行犯將張男帶回，詢後移送新北地檢署依法偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市樹林警方日前巡邏時，見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時後發現張姓駕駛藏有喪屍煙彈和毒品咖啡包4包。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林警方日前巡邏時，見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時後發現張姓駕駛藏有喪屍煙彈和毒品咖啡包4包。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林警方日前巡邏時，見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時後發現張姓駕駛藏有喪屍煙彈和毒品咖啡包4包。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林警方日前巡邏時，見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時後發現張姓駕駛藏有喪屍煙彈和毒品咖啡包4包。記者蔣永佑／翻攝

毒品 喪屍煙彈

延伸閱讀

長沙男把7歲女童抱入樹林中姦殺 法院曝他行凶原因

影／太囂張！捷運車廂內公然吞雲吐霧 新北男忘我吸喪屍菸彈遭逮

吸食喪屍煙彈開車左搖右晃 土城警鷹眼攔車人贓俱獲

持喪屍煙彈撞人肇逃「行人昏迷2個月至今未醒」 男遭起訴延長羈押

相關新聞

男子見警急將喪屍煙彈塞褲腰 樹林警派出所長鷹眼揪毒

新北市樹林警分局彭厝派出所所長陳祺哲及員警陸敏理日前巡邏時，在樹林新興街上見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時...

因「達標」不抓毒只抓槍？ 北投主謀警判2年8月、兩同事「盲從」緩刑

台北市警北投分局前偵查隊警務員楊定邦與偵查佐陳治中、江憲瑞，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品遭訴，台灣高等法院今依侵占公用財物...

中壢4男女口角打架上演追車 撞翻14汽機車肇逃...後果慘

桃園市39歲黃男和呂姓妻子昨晚深夜在中壢區福州路、杭州路口，遇見41歲友人高男及詹姓女友，黃男不滿高男講他壞話，雙方口角...

影／警逮噴李正皓辣椒水3共犯 1男疑天道盟...犯案前一天到三立場勘

政治評論員李正皓6月19日在台北內湖三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，21歲吳男20日落網稱因行車糾紛報復，但警方鎖定現場有一...

傳鄭文燦貪汙案證據偽造？桃檢怒斥：檢察官勘驗均符程序

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內涉入華亞科技園區開發弊案，遭桃檢依貪汙罪起訴、具體求刑12年。然而今有媒體指控會議錄...

影／四海幫「偽鈔教主」印千萬偽鈔 因美貿易戰台幣「變貴」而囤貨

台北市刑警大隊偵二隊，今年2月偵查毒品案時，發現毒販嫌疑人是有「偽鈔教主」稱號的四海幫海賢堂大哥呂宜哲，他過去因多次製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。