聽新聞
0:00 / 0:00
男子見警急將喪屍煙彈塞褲腰 樹林警派出所長鷹眼揪毒
新北市樹林警分局彭厝派出所所長陳祺哲及員警陸敏理日前巡邏時，在樹林新興街上見一輛自小客車違規紅線停車且未熄火，上前盤查時瞥見張姓駕駛急忙將一顆喪屍煙彈取下藏至褲腰處，隨後在其車上起出毒品咖啡包4包，當場將人依涉犯毒品危害防制條例帶回派出所偵辦。
陳、陸2人當時見22歲張男駕駛的黑色自小客車怠速停於紅線上，正打算上前欲對張男盤查身分，一靠近便發現張男迅速將手中的喪屍煙彈取下，塞進褲腰處，於是立即喝令張男熄火下車。
2警除喪屍煙彈外，並於張男自小客車前方置物箱內，又起出毒品咖啡包4包，於是當場毒品危害防制條例現行犯將張男帶回，詢後移送新北地檢署依法偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言