快訊

羽球／「空靈女神」大堀彩與王耀新完婚！曬絕美露肩婚紗照

台鐵南港站傳濺血！她踩進「月台破損燈」血流如注 傷口嚴重恐無法工作

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

聽新聞
0:00 / 0:00

因「達標」不抓毒只抓槍？ 北投主謀警判2年8月、兩同事「盲從」緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市警北投分局前偵查隊警務員楊定邦與偵查佐陳治中、江憲瑞，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品遭訴，台灣高等法院今依侵占公用財物罪判楊2年8月徒刑，褫奪公權3年。「盲從」的陳隱匿刑事證據罪判8月，緩刑2年，支付公庫10萬元；江隱匿刑事證據判8月，緩刑3年，支付公庫60萬元，提供義務勞務140小時。

事發後，楊定邦停職，陳治中任職高雄市刑大，江憲瑞任職台中市警大雅分局。

楊定邦2020年8月26日前某日，接獲夏姓男子檢舉張姓男子持有槍枝，27日埋伏抓通緝中的張，查獲他疑似持有2包第二級毒品安非他命，並在同行吳姓友人處查獲疑似1瓶第二級毒品神仙水。

張經詢問後，主動供出車子裡有槍枝、子彈並同意搜索，楊定邦因而查獲槍彈。但楊定邦指示江憲瑞將這些疑似毒品的東西藏在車輛排氣管內，沒有登載進搜索扣押物品目錄表內，隱匿刑事案件證據。楊定邦指示夏姓男子前來停車場，搜尋車輛排氣管，取走這些毒品。

士林地檢署偵結後，依貪汙治罪條例起訴3人，士林地院開庭時，3人作無罪答辯。楊辯稱當時的偵查隊長只要求槍枝績效，毒品部分已達標，沒有想包庇任何人，不想增加工作量，白粉送鑑定也不一定是毒品。楊說，在北投分局任職6年，其中4年擔任帶隊官，績效總是擺在第一位，很後悔因自己的消極作為，違背社會大眾對警察工作的期待，並說「我是一個認真負責的警察」，如果法院最後認為有罪，希望從輕量刑，讓他能盡綿薄之力，為社會治安努力。

士院一審判楊4年、陳1年8月、在場的江判8月徒刑，3人全上訴。

楊定邦、江憲瑞主張現場查獲疑似毒品案件未經檢察官偵查，不構成隱匿刑事證據罪所規定「關係他人刑事被告案件」要件。高院認為，不論依據文義、立法沿革、體系解釋、規範意旨或法益保護目的，該罪並不限於檢察官開始以刑事訴訟法的被告身分偵查案件階段，才屬於該罪的可罰範圍，兩人主張無理。

楊定邦犯侵占非公用財物罪、隱匿刑事證據罪，高院認為應從重處斷，衡量所得未超過5萬元，依貪汙治罪條例規定減刑，審酌楊損害警察風紀、執行職務的廉潔性，就犯侵占非公用財物罪判2年8月，褫奪公權3年，但被行使公務員登載不實文書罪部分無罪。

高院審酌陳治中、江憲瑞是因警職「盲從」楊定邦而失慮，經過本案教訓後應可清楚謹慎執行職務、法治國的重要性，給予2人不同的緩刑期間及條件。

至於檢察官認為陳治中、楊定邦明知張姓男子持有槍彈，並非因張自首而查獲，卻以不實函文內容回復新北地院稱張自首，認為陳治中、楊定邦涉犯刑法行使登載不實公文書罪嫌，高院認為除了夏姓男子的檢舉外，沒有其他資料佐證，此部分證據不足，判無罪。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市警北投分局前偵查隊員楊定邦、陳治中、江憲瑞，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品遭訴，台灣高等法院今依侵占公用財物罪判楊2年8月徒刑，褫奪公權3年；陳治中隱匿刑事證據罪判8月，緩刑2年，支付公庫10萬元；江隱匿刑事證據判8月，緩刑3年，支付公庫60萬元，提供義務勞務140小時。記者王宏舜／攝影
台北市警北投分局前偵查隊員楊定邦、陳治中、江憲瑞，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品遭訴，台灣高等法院今依侵占公用財物罪判楊2年8月徒刑，褫奪公權3年；陳治中隱匿刑事證據罪判8月，緩刑2年，支付公庫10萬元；江隱匿刑事證據判8月，緩刑3年，支付公庫60萬元，提供義務勞務140小時。記者王宏舜／攝影

證據 毒品 侵占

延伸閱讀

陽明山花季交通無障礙！台灣好行一日套票200元起

教育部表揚反毒有功人士 賴清德：新興毒品死亡數降至歷史新低

「神秘成功女性」出手沒用 張綱維曾偷換住居、藏名畫...高院續押2月

玩暑假！台灣好行北投竹子湖線超值套票開賣 最低200元

相關新聞

傳鄭文燦貪汙案證據偽造？桃檢怒斥：檢察官勘驗均符程序

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內涉入華亞科技園區開發弊案，遭桃檢依貪汙罪起訴、具體求刑12年。然而今有媒體指控會議錄...

影／四海幫「偽鈔教主」印千萬偽鈔 因美貿易戰台幣「變貴」而囤貨

台北市刑警大隊偵二隊，今年2月偵查毒品案時，發現毒販嫌疑人是有「偽鈔教主」稱號的四海幫海賢堂大哥呂宜哲，他過去因多次製造...

因「達標」不抓毒只抓槍？ 北投主謀警判2年8月、兩同事「盲從」緩刑

台北市警北投分局前偵查隊警務員楊定邦與偵查佐陳治中、江憲瑞，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品遭訴，台灣高等法院今依侵占公用財物...

台南市警局發布中階警官人事 二線三星偵查隊長異動

台南市警察局今天下午發布8名中階警官人事升遷調整，其中刑事警察大隊偵三隊隊長謝佳哲今年3月逮捕張姓男子為首等8人的販毒集...

中壢4男女口角打架上演追車 撞翻14汽機車肇逃...後果慘

桃園市39歲黃男和呂姓妻子昨晚深夜在中壢區福州路、杭州路口，遇見41歲友人高男及詹姓女友，黃男不滿高男講他壞話，雙方口角...

影／警逮噴李正皓辣椒水3共犯 1男疑天道盟...犯案前一天到三立場勘

政治評論員李正皓6月19日在台北內湖三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，21歲吳男20日落網稱因行車糾紛報復，但警方鎖定現場有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。