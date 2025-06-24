因「達標」不抓毒只抓槍？ 北投主謀警判2年8月、兩同事「盲從」緩刑

台北市警北投分局前偵查隊警務員楊定邦與偵查佐陳治中、江憲瑞，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品遭訴，台灣高等法院今依侵占公用財物罪判楊2年8月徒刑，褫奪公權3年。「盲從」的陳隱匿刑事證據罪判8月，緩刑2年，支付公庫10萬元；江隱匿刑事證據判8月，緩刑3年，支付公庫60萬元，提供義務勞務140小時。

事發後，楊定邦停職，陳治中任職高雄市刑大，江憲瑞任職台中市警大雅分局。

楊定邦2020年8月26日前某日，接獲夏姓男子檢舉張姓男子持有槍枝，27日埋伏抓通緝中的張，查獲他疑似持有2包第二級毒品安非他命，並在同行吳姓友人處查獲疑似1瓶第二級毒品神仙水。

張經詢問後，主動供出車子裡有槍枝、子彈並同意搜索，楊定邦因而查獲槍彈。但楊定邦指示江憲瑞將這些疑似毒品的東西藏在車輛排氣管內，沒有登載進搜索扣押物品目錄表內，隱匿刑事案件證據。楊定邦指示夏姓男子前來停車場，搜尋車輛排氣管，取走這些毒品。

士林地檢署偵結後，依貪汙治罪條例起訴3人，士林地院開庭時，3人作無罪答辯。楊辯稱當時的偵查隊長只要求槍枝績效，毒品部分已達標，沒有想包庇任何人，不想增加工作量，白粉送鑑定也不一定是毒品。楊說，在北投分局任職6年，其中4年擔任帶隊官，績效總是擺在第一位，很後悔因自己的消極作為，違背社會大眾對警察工作的期待，並說「我是一個認真負責的警察」，如果法院最後認為有罪，希望從輕量刑，讓他能盡綿薄之力，為社會治安努力。

士院一審判楊4年、陳1年8月、在場的江判8月徒刑，3人全上訴。

楊定邦、江憲瑞主張現場查獲疑似毒品案件未經檢察官偵查，不構成隱匿刑事證據罪所規定「關係他人刑事被告案件」要件。高院認為，不論依據文義、立法沿革、體系解釋、規範意旨或法益保護目的，該罪並不限於檢察官開始以刑事訴訟法的被告身分偵查案件階段，才屬於該罪的可罰範圍，兩人主張無理。

楊定邦犯侵占非公用財物罪、隱匿刑事證據罪，高院認為應從重處斷，衡量所得未超過5萬元，依貪汙治罪條例規定減刑，審酌楊損害警察風紀、執行職務的廉潔性，就犯侵占非公用財物罪判2年8月，褫奪公權3年，但被行使公務員登載不實文書罪部分無罪。

高院審酌陳治中、江憲瑞是因警職「盲從」楊定邦而失慮，經過本案教訓後應可清楚謹慎執行職務、法治國的重要性，給予2人不同的緩刑期間及條件。