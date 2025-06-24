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中壢4男女口角打架上演追車 撞翻14汽機車肇逃...後果慘
桃園市39歲黃男和呂姓妻子昨晚深夜在中壢區福州路、杭州路口，遇見41歲友人高男及詹姓女友，黃男不滿高男講他壞話，雙方口角動手，呂女造成詹女跌倒背部擦傷，黃男開車離開，高男不滿開車追，2車在長沙路碰撞車禍，連撞路旁2輛轎車及12輛機車後肇事後逃逸，網友批評一排摩托車倒霉被撞。
中壢警方今天上午指出，黃男與呂姓妻子昨天深夜開車至中壢福州路，在與杭州路口遇見高男與高的詹姓女友（41歲），黃男不滿高男在背後向親友說他壞話，雙方口角爭執進而動手拉扯，呂女動手造成詹女跌倒背高擦傷，黃男夫妻隨即開車離開。
高男不滿黃男行徑立即開車追趕， 黃男開車沿福州路左轉進入長沙路，高男追車趕到，在長沙路口發生碰撞車禍，更撞擊波及停放路旁2輛轎車及12輛普通重機一排倒，零件散落，未料黃男、高男見狀肇事逃逸，網友PO出車故批評，「頂級XX式開車」「中壢（治安）該好好管一管」！網友留言「榜一大哥刷一排摩托車」。
警方據報趕到現場處理和調閱監視器畫面偵辦，今天清晨在中壢將黃男及呂女夫妻帶回派出釐清案情，警方意外在黃男轎車內查獲「喪屍煙彈」依託咪酯毒品，警方傳喚高男及詹女到案說明，訊後將黃男、呂女夫妻兩人依毒品危害防制條例、傷害、妨害自由案移送偵辦，兩人和高男、詹女肇逃責任將依道交條例罰款及吊扣駕照，受損汽機車車主索賠，4人賠償得不償失。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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