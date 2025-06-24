影／警逮噴李正皓辣椒水3共犯 1男疑天道盟...犯案前一天到三立場勘

政治評論員李正皓6月19日在台北內湖三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，21歲吳男20日落網稱因行車糾紛報復，但警方鎖定現場有一輛可疑汽車，以車追人之下，昨天循線在新北市查獲3名男子，今天偵詢後將依法送辦。

3名共犯分別是李姓男子（34歲）、24歲吳姓男子及27歲陳姓男子，其中李男疑有天道盟背景；警方調閱監視器，發現吳男犯案前一天，4人前往南京東路6段的一處公園聚頭，隨後李男駕駛奔辣椒水的吳嫌名下賓士車，另外3人分騎兩輛機車，前往內湖三立電視台，場勘兩個半小時，直到下午3點才離去，隔天吳男就到三立犯案。

3名共犯到案後，供稱彼此是朋友關係，3人否認犯案，對於犯案前後到內湖原因，推卸是陪吳嫌逛街或運動，說詞避重就輕，也聲稱犯案當天，不清楚吳在幹嘛。