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影／警逮噴李正皓辣椒水3共犯 1男疑天道盟...犯案前一天到三立場勘
政治評論員李正皓6月19日在台北內湖三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，21歲吳男20日落網稱因行車糾紛報復，但警方鎖定現場有一輛可疑汽車，以車追人之下，昨天循線在新北市查獲3名男子，今天偵詢後將依法送辦。
3名共犯分別是李姓男子（34歲）、24歲吳姓男子及27歲陳姓男子，其中李男疑有天道盟背景；警方調閱監視器，發現吳男犯案前一天，4人前往南京東路6段的一處公園聚頭，隨後李男駕駛奔辣椒水的吳嫌名下賓士車，另外3人分騎兩輛機車，前往內湖三立電視台，場勘兩個半小時，直到下午3點才離去，隔天吳男就到三立犯案。
3名共犯到案後，供稱彼此是朋友關係，3人否認犯案，對於犯案前後到內湖原因，推卸是陪吳嫌逛街或運動，說詞避重就輕，也聲稱犯案當天，不清楚吳在幹嘛。
警方認為3人說法是推託，仍依相關影像事證持續追查案件真正動機及原因，全案將以組織、傷害及妨害自由等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
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