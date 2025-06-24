快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

影／警逮噴李正皓辣椒水3共犯 1男疑天道盟...犯案前一天到三立場勘

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

政治評論員李正皓6月19日在台北內湖三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，21歲吳男20日落網稱因行車糾紛報復，但警方鎖定現場有一輛可疑汽車，以車追人之下，昨天循線在新北市查獲3名男子，今天偵詢後將依法送辦。

3名共犯分別是李姓男子（34歲）、24歲吳姓男子及27歲陳姓男子，其中李男疑有天道盟背景；警方調閱監視器，發現吳男犯案前一天，4人前往南京東路6段的一處公園聚頭，隨後李男駕駛奔辣椒水的吳嫌名下賓士車，另外3人分騎兩輛機車，前往內湖三立電視台，場勘兩個半小時，直到下午3點才離去，隔天吳男就到三立犯案。

3名共犯到案後，供稱彼此是朋友關係，3人否認犯案，對於犯案前後到內湖原因，推卸是陪吳嫌逛街或運動，說詞避重就輕，也聲稱犯案當天，不清楚吳在幹嘛。

警方認為3人說法是推託，仍依相關影像事證持續追查案件真正動機及原因，全案將以組織、傷害及妨害自由等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方逮捕李姓男子。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕李姓男子。記者廖炳棋／翻攝

辣椒水 內湖

延伸閱讀

有黑道介入？李正皓遭噴辣椒水攻擊 北市警再追3人調查

他持辣椒水攻擊李正皓遭檢方聲押 士林地院：無保請回、限制住居

不滿李正皓開車態度 21歲男怒噴辣椒水！士檢複訊聲請羈押禁見

遭裸照威脅上午派出所報案 跟大罷免有關？林亮君：不預設立場

相關新聞

傳鄭文燦貪汙案證據偽造？桃檢怒斥：檢察官勘驗均符程序

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內涉入華亞科技園區開發弊案，遭桃檢依貪汙罪起訴、具體求刑12年。然而今有媒體指控會議錄...

影／四海幫「偽鈔教主」印千萬偽鈔 因美貿易戰台幣「變貴」而囤貨

台北市刑警大隊偵二隊，今年2月偵查毒品案時，發現毒販嫌疑人是有「偽鈔教主」稱號的四海幫海賢堂大哥呂宜哲，他過去因多次製造...

因「達標」不抓毒只抓槍？ 北投主謀警判2年8月、兩同事「盲從」緩刑

台北市警北投分局前偵查隊警務員楊定邦與偵查佐陳治中、江憲瑞，遭線民檢舉抓槍彈卻包庇毒品遭訴，台灣高等法院今依侵占公用財物...

中壢4男女口角打架上演追車 撞翻14汽機車肇逃...後果慘

桃園市39歲黃男和呂姓妻子昨晚深夜在中壢區福州路、杭州路口，遇見41歲友人高男及詹姓女友，黃男不滿高男講他壞話，雙方口角...

影／警逮噴李正皓辣椒水3共犯 1男疑天道盟...犯案前一天到三立場勘

政治評論員李正皓6月19日在台北內湖三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，21歲吳男20日落網稱因行車糾紛報復，但警方鎖定現場有一...

教育部表揚反毒有功人士 賴清德：新興毒品死亡數降至歷史新低

教育部今天舉辦114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」，典禮共頒發「拒毒預防」、「防毒監控」、「緝毒合作」、「毒品戒治」等4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。