影／四海幫「偽鈔教主」印千萬偽鈔 因美貿易戰台幣「變貴」而囤貨

台北市刑警大隊偵二隊，今年2月偵查毒品案時，發現毒販嫌疑人是有「偽鈔教主」稱號的四海幫海賢堂大哥呂宜哲，他過去因多次製造偽鈔遭警方數度查獲；警方監控時發現，呂嫌購買可用於製造紙幣的變色油墨、燙金紙等材料，研判他又製造偽鈔，上個月收網逮人，並起獲上千萬元新台幣偽鈔。

警方表示，53歲呂嫌已製造這批偽鈔一段時日，但大部分都囤積在新北市的倉庫中，他坦承近日因美國發起貿易戰，新台幣升值「變貴了」，因此想等時機再好一點，再想辦法交易或使用出去，因此並未大規模流出。

不過警方發現，呂的小弟曾在新北市使用偽鈔搭乘計程車，卻被司機發現是偽鈔拒收；另外呂嫌還曾拿偽鈔夾雜真鈔，向違法幣商購買價值上百萬元的虛擬貨幣，警方研判已有偽鈔流入市面，將繼續追查。

另外警方發現，呂嫌除偽造新台幣外，近日還蒐集南韓、越南、泰國等國家幣紙，呂嫌坦承想偽鈔外幣，蒐集各國紙幣，是想知道哪一國外幣較好偽造，但來不及試印，就遭台北市刑大查獲。

根據警方了解，呂嫌製造偽鈔歷史相當久，從台灣使用舊台幣時代就開始偽造，當年舊台幣防偽技術沒有新台幣好，呂嫌製造的舊台幣偽鈔，還能能被自動櫃員機接收，他因此賺了不少錢，不過呂嫌製造的新台幣偽鈔，與真鈔仍有差異。

呂嫌向紙廠購置近似紙幣的用紙，在電腦掃描掃描打樣後，再層層加工，先用變色墨水列印，再手工貼上防偽條，更精細的作法是用兩張正反面偽鈔黏貼成一張；不過呂嫌的偽鈔，在色彩較為粗糙沒有真鈔精細，紙質也比較光滑，浮水印較不明顯，摸起來沒有真鈔有凹凸感，同時偽鈔不像真鈔碰到水沒事，遇到水後，墨水色彩可能褪色變質。

警方經過數月鍥而不捨偵查蒐證，日前持搜索票前往雙北市、新竹市等多處，逮捕呂嫌及集團同夥柯姓犯嫌等9名嫌犯，查獲喪屍煙彈分裝場及空氣槍5把、海洛因（總毛重76.38公克）、安非他命（總毛重154.87公克）、依託咪酯（總毛重14.56公克）、丙二醇（毛重474.3公克）、甘油（總毛重1162.8公克）、現金36萬元等證物。

警方在嫌犯住家、倉庫，查獲1275萬6000元偽鈔、未裁剪偽造千元鈔票35紙（1紙4張偽鈔）、千元玩具鈔10箱、印表機、顏料、燙金紙、變色油墨等製作偽鈔原料一批。警詢後將呂、柯等9人，依涉嫌妨害國幣、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，呂嫌被收押。

警方公布呂嫌製造偽鈔編號：RZ239907GM、PY288965HL、PW498068FL、TZ169260GQ、FL486439XJ、QW015231ET、QW672165AK、NX706635HK、TV208156DQ等9組序號。民眾可檢視手上千元鈔票，若發現序號相同，可向鄰近警局報案。