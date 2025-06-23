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超商紙箱缺貨 婦疑店員說謊讓她買較貴的冷凍紙箱

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港鄉50多歲婦人前幾天到超商買一般紙箱，但店員說，一般紙箱缺貨，僅剩下冷凍紙箱，未料婦人21日晚間8點多再回到超商跟店員理論，懷疑店員謊稱缺貨，才讓她買較貴冷凍紙箱，雙方發生口角爭執，一旁客人看不下去，決定報警。

有網友在threads發文PO出50多歲婦人拿著麥克風在超商開罵，跟店員爭執，認為店員為了做生意不賣她一般紙箱，賣她冷凍紙箱，完全不聽人家解釋，全店都要強迫聽她講話。

民眾看不下去打電話報警，警方到場後，協調雙方，經了解，是因為一般紙箱缺貨，店員表示，僅剩下冷凍紙箱。未料婦人購買冷凍紙箱後數日，覺得可能是店員謊稱一般紙箱缺貨，而引導她買比較貴的冷凍紙箱，才會到超商找店員理論。

警方現場了解情況後，提醒民眾這是消費糾紛，可與企業經營者直接溝通，嘗試達成協議，若協商不成，可以向消保官申訴，或撥打全國消費者服務專線「1950」，以維護雙方權益，之後結束爭執。

警方到場處理，提醒民眾這是消費糾紛，提供婦人相關申訴管道後，結束這場紛爭。記者劉星君／翻攝
警方到場處理，提醒民眾這是消費糾紛，提供婦人相關申訴管道後，結束這場紛爭。記者劉星君／翻攝

缺貨 紙箱 店員

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