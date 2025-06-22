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高市茶行遭砸店砍人 警方疑債務糾紛

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄市某茶行前晚打烊時有十餘人持刀棍闖入砸店攻擊，駕車衝撞鐵門後逃逸，孫姓老闆及三名員工受傷，經送醫救治無生命危險。據調查，孫與蘇姓男子有二百萬元債務糾紛，警方懷疑是蘇不滿被討債，教唆小弟尋仇，已查獲鍾姓、潘姓男子，持續追緝蘇等人。

警方調查，高市苓雅區永泰路某茶行前晚約九時半打烊時，老闆四十一歲孫姓男子與六名員工仍留在店內，大門未上鎖，三輛轎車、一輛小貨車疾駛至店外，十多人下車分持刀棍衝入店內叫囂砸店，砍殺及毆打孫等人，動手後上車逃逸，其中小貨車撞凹茶行鐵門才離開。

孫手臂遭砍傷、肋骨骨裂，員工卅四歲林姓男子也被砍傷手臂，廿二歲張姓、卅二歲王姓男子全身多處擦挫傷，由消防隊送醫救治。孫稱，他向卅五歲蘇姓男子追討二百萬元債務，上月約到茶行協商，蘇不滿他口氣，認為不給面子，雙方不歡而散。

警方調閱監視器追查，昨在屏東縣查獲開小貨車衝撞茶行的卅五歲鍾姓男子，並通知其中一輛轎車駕駛廿歲潘姓男子到案，查扣六支棍棒，兩人稱受指示犯案，不清楚糾紛原因。

警方懷疑蘇教唆小弟尋仇。據了解，茶行位於龍蛇混雜的「苓仔寮」區域，開業不到半年，進出分子複雜，警方清查有無幫派涉入。

鬥毆 幫派

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