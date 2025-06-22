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高雄某茶行討200萬元債遭砸店 4人挨刀棍送醫 2人落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市苓雅區某茶行昨天深夜9時40分打烊時，突有4輛車疾駛而至，約十餘名黑衣男持刀棍衝入砸店，砍傷及打傷孫姓業者及其3名手下，一行人逃逸前還囂張駕車撞凹鐵門；警方初步了解，糾紛起因為孫男上月向蘇姓男子討約200萬元債務，蘇認為遭羞辱才撂小弟砸店、教訓對方。

苓雅警分局警方經漏夜調閱遭砸店的茶行周圍監視器畫面，以車追人，今天上午先在屏東逮捕駕車衝撞茶行鐵門、從事務農的鍾姓男子（35歲），另通知轎車駕駛潘姓男子（20歲）到案說明，並查扣6支球棒及棍棒，仍持續追查蘇姓主嫌等人到案中。

警方調查，位於苓雅區永泰路的某茶行昨晚9時40分時已經歇業，當時店內有孫姓業者（41歲）及其6名員工在內，雖店內已打烊，但大門未上鎖，突然有3輛轎車、1輛貨車疾駛至店外，數10名黑衣男分持刀棍衝入店內。

黑衣男朝店內員工叫囂，混亂中，有人持刀棍朝孫等4人砍殺、圍毆，導致孫男和林姓男子（32歲）手臂遭砍傷，孫男肋骨被打到骨裂，另張姓男子（22歲）、王姓男子（32歲）身體和手腳擦挫傷。

一行人砸店、砍人、打傷人後鳥獸散，離去前，貨車駕駛還囂張駕車衝撞茶行鐵門才離去，教訓意味濃厚；警消獲報到場，將受傷的孫男等人送醫治療。

警方初步清查，整起糾紛係孫男日前向蘇姓男子（35歲）追討200萬元債務，約蘇男在上個月到茶行協商，過程中，蘇不滿孫男討債口吻，認為孫不給面子，雙方不歡而散；蘇男事後心有不甘，為討回面子，當晚才撂小弟前往砸店、洩恨。

由於主嫌蘇男尚未到案，警方對被害人孫男說詞持保留態度；據了解，該間茶行設立在龍蛇混雜的「苓仔寮」之稱的地域，開業不到半年，店內的確有在賣茶葉，但進出分子複雜，前晚首次傳出砸店糾紛，警方將追查釐清背後砸店動機。

高市苓雅警分局警方今天逮捕駕車到茶行涉嫌砸店的潘姓男子。記者石秀華／翻攝
高市苓雅警分局警方今天逮捕駕車到茶行涉嫌砸店的潘姓男子。記者石秀華／翻攝
高市苓雅警分局警方今天在屏東逮捕駕貨車撞凹茶行鐵門的鍾姓男子。記者石秀華／翻攝
高市苓雅警分局警方今天在屏東逮捕駕貨車撞凹茶行鐵門的鍾姓男子。記者石秀華／翻攝
高市苓雅區某茶行孫姓老闆討債務200萬，對方認遭言語汙辱，昨天深夜撂約10餘名小弟砸店，孫和4名小弟遭刀砍和球棒打傷，鐵門還遭衝撞撞凹。記者石秀華／攝影
高市苓雅區某茶行孫姓老闆討債務200萬，對方認遭言語汙辱，昨天深夜撂約10餘名小弟砸店，孫和4名小弟遭刀砍和球棒打傷，鐵門還遭衝撞撞凹。記者石秀華／攝影
高市苓雅區某茶行孫姓老闆討債務200萬，對方認遭言語汙辱，昨天深夜撂約10餘名小弟砸店，釀4人受傷；警方逮2男，查扣作案用棍棒。記者石秀華／攝影
高市苓雅區某茶行孫姓老闆討債務200萬，對方認遭言語汙辱，昨天深夜撂約10餘名小弟砸店，釀4人受傷；警方逮2男，查扣作案用棍棒。記者石秀華／攝影
高市苓雅區某茶行孫姓老闆討債務200萬，對方認遭言語汙辱，昨天深夜撂約10餘名小弟砸店，孫和4名小弟遭刀砍和球棒打傷，鐵門還遭衝撞撞凹。記者石秀華／攝影
高市苓雅區某茶行孫姓老闆討債務200萬，對方認遭言語汙辱，昨天深夜撂約10餘名小弟砸店，孫和4名小弟遭刀砍和球棒打傷，鐵門還遭衝撞撞凹。記者石秀華／攝影

行人 屏東 債務

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