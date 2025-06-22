高雄某茶行討200萬元債遭砸店 4人挨刀棍送醫 2人落網

高市苓雅區某茶行昨天深夜9時40分打烊時，突有4輛車疾駛而至，約十餘名黑衣男持刀棍衝入砸店，砍傷及打傷孫姓業者及其3名手下，一行人逃逸前還囂張駕車撞凹鐵門；警方初步了解，糾紛起因為孫男上月向蘇姓男子討約200萬元債務，蘇認為遭羞辱才撂小弟砸店、教訓對方。

苓雅警分局警方經漏夜調閱遭砸店的茶行周圍監視器畫面，以車追人，今天上午先在屏東逮捕駕車衝撞茶行鐵門、從事務農的鍾姓男子（35歲），另通知轎車駕駛潘姓男子（20歲）到案說明，並查扣6支球棒及棍棒，仍持續追查蘇姓主嫌等人到案中。

警方調查，位於苓雅區永泰路的某茶行昨晚9時40分時已經歇業，當時店內有孫姓業者（41歲）及其6名員工在內，雖店內已打烊，但大門未上鎖，突然有3輛轎車、1輛貨車疾駛至店外，數10名黑衣男分持刀棍衝入店內。

黑衣男朝店內員工叫囂，混亂中，有人持刀棍朝孫等4人砍殺、圍毆，導致孫男和林姓男子（32歲）手臂遭砍傷，孫男肋骨被打到骨裂，另張姓男子（22歲）、王姓男子（32歲）身體和手腳擦挫傷。

一行人砸店、砍人、打傷人後鳥獸散，離去前，貨車駕駛還囂張駕車衝撞茶行鐵門才離去，教訓意味濃厚；警消獲報到場，將受傷的孫男等人送醫治療。

警方初步清查，整起糾紛係孫男日前向蘇姓男子（35歲）追討200萬元債務，約蘇男在上個月到茶行協商，過程中，蘇不滿孫男討債口吻，認為孫不給面子，雙方不歡而散；蘇男事後心有不甘，為討回面子，當晚才撂小弟前往砸店、洩恨。